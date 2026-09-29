"Kategorycznie nie zgadzam się". Oświadczenie prezydenta

Sejm 18 września br. przyjął uchwałę o odrzuceniu sprawozdania KRRiT za rok 2025. "Nie może być zgody na fakt, że Sejm RP przyjął uchwałę zawierającą wyłącznie nieprawdziwe informacje zawarte w każdym punkcie uzasadnienia tego dokumentu. W pełni podtrzymuję mój sprzeciw i wszystkie zgłoszone wcześniej zastrzeżenia" – powiedziała przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak, cytowana w komunikacie, który rzecznik KRRiT Anna Ostrowska przesłała Polskiej Agencji Prasowej.

Prezydent Nawrocki odpowiada na uchwały Sejmu i Senatu

Do sprawy odniósł się w specjalnym oświadczeniu prezydent Karol Nawrocki. Treść dokumentu opublikował portal 300polityka.pl.

"Po zapoznaniu się ze uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2026 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2025 roku oraz uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2026 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i argumentacją przedstawioną przez Sejm i Senat na poparcie stanowisk o odrzuceniu sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2025 roku, oświadczam, że kategorycznie nie zgadzam się z argumentacją zawartą we wskazanych wyżej uchwałach Sejmu i Senatu i w związku z tym nie potwierdzam wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji" – czytamy.

Sejm zleca kontrolę NIK w KRRiT

Sejm przyjął wcześniej uchwałę zlecającą Najwyższej Izbie Kontroli zbadanie działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. PiS jest oburzone tym działaniem.

Za przyjęciem uchwały głosowało 255 posłów, 178 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W dokumencie wskazano, że Sejm "zleca Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenie kontroli działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie realizacji konstytucyjnych i ustawowych obowiązków stania na straży wolności słowa, prawa do informacji, interesu publicznego w radiofonii i telewizji oraz zapewnienia otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2024 r.".

Posłowie koalicji rządowej chcą także, aby kontrolerzy Izby zbadali, jak Rada dokonywała oceny "realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji".

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