Dziennikarka usuwa nagranie. Nie przeprosi Stanowskiego?

Patrycja Wieczorkiewicz z "Krytyki Politycznej" oskarżyła szefa Kanału Zero o cenzurowanie lokalnego festiwalu w Jastarni, zastraszanie organizatorów i grożenie medialną nagonką.

Krzysztof Stanowski wezwał zarówno dziennikarkę, jak i organizatorów wydarzenia do przyznania się do kłamstwa i zagroził sprawą w sądzie. – Kłamczucha – powiedział krótko, poproszony o komentarz do słów Wieczorkiewicz przez Wirtualne Media. We wtorek dziennikarz opublikował w swoich mediach społecznościowych dwa wezwania przedsądowe. Jedno skierowane do organizatorów All Inclusive Film Festival, drugie do Patrycji Wieczorkiewicz. Domaga się usunięcia szkalujących Kanał Zero materiałów i opublikowania przeprosin w konkretnej formie.

Wieczorkiewicz usunęła nagranie. Przeprosi Stanowskiego i Kanał Zero?

Patrycja Wieczorkiewicz potwierdziła, że usunęła nagranie po otrzymaniu pisma przedprocesowego od Krzysztofa Stanowskiego. Dziennikarka nie zamierza jednak przepraszać za całą sprawę w formie, której oczekuje szef Kanału Zero. Jak tłumaczy w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, sama miała zostać wprowadzona w błąd przez osobę, która mogła podszywać się pod dziennikarza Kanału Zero.

– Potwierdzam, usunęłam nagranie po otrzymaniu pisma przedprocesowego. Mogę przeprosić Krzysztofa Stanowskiego tylko za to, co zrobiłam. Powtórzyłam informację, która była nieprawdziwa. Ale nie było to z mojej strony kłamstwo. Zostałam wprowadzona w błąd, bo wszystko wskazuje na to, że ktoś podszywał się pod dziennikarza Kanału Zero. Padliśmy ofiarą scamu, doszło do kradzieży tożsamości. Powinna się tym zająć prokuratura i mam nadzieję, że KZ o to zadba – podkreśliła dziennikarka "Krytyki Politycznej".

Dziennikarka zła na organizatorów festiwalu

Dziennikarka odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację obarcza częściowo organizatorów All Inclusive Film Festival.

– Jestem zła na organizatorów festiwalu za powielanie niesprawdzonej informacji, ale jednocześnie jest mi ich szkoda, bo również zostali oszukani. Dziś próbują się nieco wybielić moim kosztem, twierdząc, że nie mówili o zastraszaniu. Nie użyli tego słowa, ale dokładnie to wynikało z maili, które otrzymałam oraz z rozmowy wideo z jedną z organizatorek. Tłumaczyli, że w związku z działaniami Kanału Zero boją się o bezpieczeństwo uczestników festiwalu i właśnie dlatego, ze strachu, odwołali panel o aborcji – dodaje Wieczorkiewicz.

Dopytywana o przeprosiny, zaznaczyła, że "raczej nie zrobi tego w formie, jakiej oczekuje Krzysztof Stanowski". – Zapewne będzie to uczciwe i zniuansowane, a nie pisane pod dyktando Stanowskiego, bo oświadczenie, którego ode mnie oczekuje, nie oddaje w pełni stanu faktycznego. Zresztą sama opublikowałam sprostowanie gdy tylko okazało się, że ktoś mógł się pod KZ podszywać, nie trzeba mnie do tego było zmuszać sądownie – przekazała.

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