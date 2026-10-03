Fatalny sondaż prezydenta i premiera. Wyborcy KO i PiS zgadzają się w tej sprawie

86,5 proc. badanych uważa, że spór między prezydentem a rządem szkodzi bezpieczeństwu Polski – wynika z badania United Surveys by IBRiS dla WP.pl. 44,2 proc. respondentów oceniło, że konflikt "bardzo szkodzi", a 42,3 proc. – że "raczej szkodzi".

Przeciwnego zdania jest 3,1 proc. ankietowanych. 2,9 proc. uważa, że spór "raczej nie szkodzi" bezpieczeństwu Polski, a 0,2 proc. – że "zupełnie nie szkodzi".

6,8 proc. respondentów oceniło, że konflikt między prezydentem a rządem nie ma wpływu na bezpieczeństwo Polski. 3,6 proc. badanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie.

Wyborcy rządu i opozycji myślą podobnie

Wyniki niewiele różnią się w zależności od deklarowanych preferencji politycznych. Wśród wyborców obozu rządzącego 52 proc. badanych uważa, że spór "bardzo szkodzi" bezpieczeństwu Polski, a 43 proc. – że "raczej szkodzi". Wśród wyborców opozycji odsetki te wynoszą odpowiednio 42 i 44 proc.

W grupie pozostałych respondentów 33 proc. ocenia, że konflikt "bardzo szkodzi" bezpieczeństwu Polski, a 34 proc. – że "raczej szkodzi". Z kolei wśród osób deklarujących poparcie dla Konfederacji odpowiedzi te wskazało odpowiednio 42 i 30 proc. badanych.

Brak wpływu sporu na bezpieczeństwo Polski wskazało 3 proc. wyborców obozu rządzącego, 9 proc. wyborców opozycji, 10 proc. pozostałych respondentów oraz 16 proc. badanych deklarujących poparcie dla Konfederacji.

Warto zaznaczyć, że w grupie "pozostali" aż 20 proc. ankietowanych odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć". W pozostałych grupach odsetek takich odpowiedzi wyniósł od 0 do 3 proc.

Badanie przeprowadziła firma United Surveys by IBRiS na ogólnopolskiej próbie 1000 osób w dniach 18-20 września 2026 r. Deklarowany błąd oszacowania wynosi 3 pkt proc., przy progu ufności 0,95.

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