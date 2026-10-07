Kaczyński: Mam wrażenie, że rosyjskie lobby w Polsce ruszyło do ataku

Według doniesień Telewizji Republika, podczas marcowej rozmowy wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpem miała pojawić się kwestia ewentualnej zmiany premiera w Polsce. Stacja zaznaczyła, że Donald Tusk wiedział o rozmowie szefa MON z amerykańskim przywódcą.

Kosiniak-Kamysz potwierdził, że podczas wizyty w Waszyngtonie miał okazję krótko rozmawiać z Trumpem. W organizacji spotkania miał pomagać Adam Bielan. Teraz politycy koalicji rządzącej zarzucają europosłowi PiS, że ten próbuje doprowadzić do obalenia rządu Donalda Tuska. Sam zainteresowany wezwał lidera PSL do ujawnienia, o czym rozmawiał w marcu z amerykańskim przywódcą.

Kaczyński: Niech szef MON odpowie na pytania

Głos w sprawie zabrał także prezes PiS. Jarosław Kaczyński podkreślił, że Polsce potrzebne są nie tylko własne zdolności obronne, ale także sojusz z USA. Działania polityków Donalda Tuska mają go osłabiać.

"Polska powinna budować swoje suwerenne bezpieczeństwo. Będziemy bezpieczni, jeśli sami będziemy potrafili skutecznie się bronić. Jest oczywiste, że wobec Rosji potrzebny jest potężny sojusz, którego podstawą są USA i ich stała już obecność w Polsce, bo to w istotny sposób podnosi nasze bezpieczeństwo" – napisał Kaczyński na swoim koncie na X.

Zdaniem prezesa PiS, atak na Bielana to próba storpedowania przez "rosyjskie lobby" pomysłu powstania w Polsce Fortu Trump. W tej sytuacji, jak pisze Kaczyński, nie tylko wyraził on swoje poparcie dla atakowanego europosła PiS, ale także wezwał ministra obrony narodowej do ujawnienia tematu rozmów z Trumpem.

"W tej sytuacji nie tylko wyrażam swoje pełne poparcie dla A. Bielana, ale także zwracam się do wicepremiera i ministra obrony narodowej W. Kosiniaka-Kamysza o to, by odpowiedział na pytanie: czy rzeczywiście był szantażowany przez prezydenta D. Trumpa w sprawie zmiany rządu w Polsce? Uczciwa odpowiedź na to pytanie zadałaby kłam całej prorządowej (ale czy tylko prorządowej?) propagandzie" – podsumował polityk.

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