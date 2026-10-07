Szczegóły pogrzebu Przemysława Brannego. Rodzina ma jedną prośbę

W sobotę media obiegła informacja o śmierci 55-letniego Przemysława Brannego. Aktor przez ponad trzy dekady był związany z Teatrem Bagatela w Krakowie. Współpracował również m.in. z Gliwickim Teatrem Muzycznym oraz Teatrem Ludowym w Krakowie. W 1993 r. zagrał jedną z głównych ról w filmie "Śmierć jak kromka chleba" w reżyserii Kazimierza Kutza.

Branny był także znany jako wokalista. Występował w całej Polsce z własnym programem lub jako solista w dużych koncertach estradowych. Brał udział w wielu programach muzycznych i rozrywkowych. Szerszej publiczności dał się poznać dzięki udziałowi w oratorium "Tu Es Petrus", którego twórcami byli Piotr Rubik i Zbigniew Książek. Wraz z Olgą Szomańską wykonywał utwór "Niech mówią, że to nie jest miłość".

Pogrzeb Przemysława Brannego. Znamy szczegóły

Teatr Bagatela przekazał informacje o pogrzebie artysty. "W ostatnią drogę odprowadzimy Przemka 9 października 2026 r. O godz. 14:20 w Kaplicy Cmentarnej w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26 odprawiona zostanie msza święta. Po niej nastąpi odprowadzenie śp. Przemysława na miejsce spoczynku, w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego w Krakowie" – podano w komunikacie na Facebooku.

Rodzina zmarłego zaapelowała, aby zamiast kwiatów wesprzeć Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

"Od 7 października w godz. 12:00-19:00 we foyer Teatru Bagatela, wystawiona zostanie księga kondolencyjna" – dodano.

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Szomańska pożegnała Brannego. "Serce pękło"

Przemysława Brannego pożegnało w mediach społecznościowych wielu artystów. "To nigdy nie miało się skończyć… ta nasza przygoda, przyjaźń, czas, dobro i nasza piosenkowa miłość. Dziś mi serce pękło na pół i już nigdy nic nie będzie brzmiało jak kiedyś. Przemuś. Nasz Przemuś" – napisała na Instagramie Olga Szomańska.

Wokalistka udostępniła nagranie, na którym wraz z Brannym po latach ponownie wykonali kultowe "Niech mówią, że to nie jest miłość".

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