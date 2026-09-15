Wojna Brzoski z Meta o pieniądze ze scamu. Koncern będzie się tłumaczył

"Właśnie się dowiedziałem, że już w najbliższy czwartek godz. 12:30, sala nr 312, bud. U, odbędzie się wysłuchanie kluczowych managerów Meta w Polsce" – napisał w poniedziałek na platformie X Rafał Brzoska.

W spotkaniu mają uczestniczyć Robert Bednarski (Country Director, Polska i CEE), Jakub Turowski (Public Policy Director, CEE), Tomasz Parfjanowicz (Head of Marketing) oraz Ewa Tumanow (Industry Head).

Przedstawiciele Meta będą odpowiadać na pytania

Z informacji przekazanych przez Brzoskę wynika, że wysłuchanie będzie dotyczyć funkcjonowania systemów reklamowych platform cyfrowych w kontekście promocji narzędzi generatywnej AI pozwalających tworzyć deepfake'i oraz mechanizmów ochrony użytkowników. Informacje w tej sprawie mają przedstawiać także ministrowie cyfryzacji, spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości.

Założyciel InPostu nawiązał do fałszywych reklam wykorzystujących wizerunki najważniejszych osób w państwie. "Nie wiem na czyj wniosek, ale może wreszcie się dowiemy, dlaczego nieustająco Prezydent Karol Nawrocki oraz Premier Donald Tusk namawiają Polaków na lewe inwestycje za pośrednictwem scamu, na którym Meta w Polsce zarabia krocie" – napisał. "Czy ktoś zada im pytanie – ILE ZARABIAJĄ NA SCAMIE?" – dodał.

Spór Brzoski z Meta

Rafał Brzoska od dłuższego czasu pozostaje w sporze z właścicielem Facebooka i Instagrama. Wizerunki przedsiębiorcy oraz jego żony Omeny Mensah były bez ich zgody wykorzystywane w fałszywych reklamach i innych materiałach publikowanych na platformach Meta.

W sieci pojawiały się m.in. nieprawdziwe informacje o zatrzymaniu Brzoski, pobiciu jego żony czy jej śmierci. Jedna z reklam przedstawiała wygenerowaną przez AI postać przypominającą przedsiębiorcę w kajdankach. Brzoska informował, że materiały tego rodzaju widziały również jego dzieci. Założyciel InPostu zarzuca koncernowi, że nie radzi sobie z eliminowaniem oszukańczych reklam, choć zarabia na ich emisji. Publicznie skrytykował też osoby odpowiedzialne za działalność Meta na polskim rynku, wymieniając je z nazwiska.

Meta odpowiedziała, że publiczne atakowanie jej pracowników nie pomaga w rozwiązaniu problemu i może zagrażać ich bezpieczeństwu. Brzoska zarzucił natomiast firmie przerzucanie odpowiedzialności na reklamodawców i użytkowników.

Rząd włączył się w sprawę

Do sprawy włączył się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który zapowiedział żądanie od Meta wyjaśnień dotyczących przestrzegania unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA) i eliminowania oszukańczych reklam.

Brzoska apelował z kolei do polityków o podjęcie działań wobec koncernu. Powoływał się przy tym na opisywane przez Reutersa wewnętrzne szacunki Meta, według których około 10 proc. przychodów firmy za 2024 r., czyli około 16 mld dolarów, mogło pochodzić z reklam związanych z oszustwami i zakazanymi towarami. "Nikt nie kasuje dobrowolnie jednej trzeciej zysku. Dlatego apele nie działają. Działa tylko prawo" – stwierdził Brzoska.

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