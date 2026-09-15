Rekordowy wzrost cen. Tusk: Prezydencie, podpisuj!

W trakcie posiedzenia rządu premier Donald Tusk opowiadał, że w znacznym stopniu to od prezydenta zależy, czy rząd zdecyduje się na wprowadzenie programu Ceny Paliwa Niżej. Tusk podkreślił, że Polsce grozi rekordowy wzrost cen oraz zaapelował do Karola Nawrockiego, aby ten nie wetował rządowego projektu dot. podatku od nadzwyczajnych zysków.

Teraz premier opublikował wideo w serwisie X, w którym zwrócił się bezpośrednio do prezydenta.

– Obie wojny, rosyjska i irańska, i mamy jedne z najwyższych cen paliw na świecie w ostatnich latach. Ale możemy te ceny obniżyć w Polsce, tak jak to robiliśmy już dwukrotnie, wprowadzając program CPN – mówi premier Donald Tusk w nagraniu.

– Na to są potrzebne pieniądze. Te pieniądze są – w koncernach. Na kryzysie my tracimy, wszyscy: kierowcy, obywatele, podatnicy, ale zarabiają koncerny. Tylko sam Orlen w pierwszym półroczu miał prawie 16 miliardów zysku netto, 10 miliardów więcej niż rok wcześniej. A mamy przecież inne koncerny: jest Saudi Aramco, MOL, BP, Circle K. Oni wszyscy zarabiają na kryzysie paliwowym bardzo duże pieniądze, a my tracimy – podkreśla szef rządu.

– Jeśli prezydent znowu zablokuje tę ustawę, to nie będziemy mieli tych 4 miliardów, które chcemy dać na program tańszych paliw. Więc chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Prezydencie, podpisuj! – apelował Tusk.

Rekordowe ceny paliw. Tak drogiego diesla jeszcze nie było

W tym tygodniu wszystkie ceny paliwa mogą zdrożeć. Za Pb95 zapłacimy maksymalnie 7,99 zł za litr, a za diesla – od 8,94 zł do nawet 9,07 zł za litr. Zdaniem analityków serwisu e-petrol stacje paliw wkraczają w czas bezprecedensowych podwyżek cen.

W minioną środę litr oleju napędowego kosztował na polskich stacjach benzynowych średnio 8,75 zł, czyli o 36 gr więcej, niż tydzień wcześniej. Analitycy e-petrol.pl podkreślają, że zarejestrowana w środę średnia cena diesla jest najwyższą w historii notowań portalu.

Koniec pakietu CPN. Ceny paliw poszybowały w górę

1 września rząd zakończył pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), który został wprowadzony na okres ostatnich tygodni wakacji szkolnych, czyli od 17 do 31 sierpnia. Po zakończeniu pakietu CPN ceny paliw poszybowały w górę. W ramach programu obniżono stawkę podatku VAT na niektóre paliwa, w szczególności benzyny i olej napędowy z 23 proc. do 8 proc. Równocześnie obowiązywały ceny maksymalne, ogłaszane przez ministra energii.

Baryłka ropy znów podrożała

We wtorek baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na październik jest na NYMEX w Nowym Jorku po 103,13 USD, to więcej o 1,72 proc. Z kolei Brent na ICE na listopad jest wyceniana po 107,324 USD za baryłkę – więcej o 1,55 proc. Inwestorzy oceniają możliwość poważniejszych zakłóceń w dostawach surowców energetycznych z Bliskiego Wschodu. Kluczowy ropociąg w Arabii Saudyjskiej nadal nie działa.

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