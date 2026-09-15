"Zwykłe oszukiwanie obywateli". Bryłka alarmuje: Eurokraci nie zamierzają się cofać!

Anna Bryłka we wpisie na platformie X poinformowała, że we wtorek Parlament Europejski zatwierdził kolejne zmiany w systemie ETS2 i Rezerwy Stabilności Rynkowej (MSR).

"Oznacza to zielone światło dla nowego podatku klimatycznego, który najpóźniej w 2028 roku w pełni obejmie opłatami emisje związane z paliwami wykorzystywanymi w budynkach oraz transporcie drogowym" – podkreśliła.

ETS2 wejdzie w życie. Bryłka: Zwykłe oszukiwanie obywateli

Europoseł Konfederacji zaalarmowała, że "te »klimatyczne korekty« to zwykłe oszukiwanie obywateli". "Unijni dygnitarze miesiącami mydlili nam oczy rzekomymi mechanizmami obronnymi, a prawda jest brutalna – kurs na niszczenie gospodarki i niezależności Polaków pozostał bez zmian" – napisała.

Bryłka wymienia "absurdy przeforsowane w Brukseli"

Anna Bryłka wymieniła następnie "absurdy przeforsowane w Brukseli".

Jako pierwszy podała fikcyjną ochronę konsumenta. "Choć formalnie za uprawnienia zapłacą dostawcy paliw, przepisy wprost pozwalają na przerzucenie tych kosztów na odbiorców końcowych. Według prognoz Alior Banku, litr benzyny wzrośnie na starcie o około 65 groszy (do 1,35 zł w 2031 roku), a diesla o 75 groszy (do 1,57 zł w 2031 roku)" – przekazała.

Kolejny, jaki wymieniła, to pozorne tarcze i brak maksymalnej ceny paliwa (MSR). "Unia chwali się podwojeniem liczby uprawnień uwalnianych z rezerw (z 20 do 40 mln) po przekroczeniu progu 45 euro za tonę CO2. To żadna ochrona i żaden limit – mechanizm ten ma jedynie łagodzić skrajne wahania rynku, a ceny paliw i energii mogą swobodnie rosnąć dalej" – napisała.

Anna Bryłka zwróciła też uwagę na opłaty na stałe. "Funkcjonowanie rezerwy zostało oficjalnie przedłużone poza 2030 rok. Wyższe opłaty za energię i transport zostają z nami na stałe. Według Warsaw Enterprise Institute, przeciętne polskie gospodarstwo domowe straci na tym od 1560 do nawet 7000 zł rocznie" – podkreśliła.

Europoseł Konfederacji stwierdziła we wpisie, że "kolejny etap pakietu »Fit for 55« stał się faktem". "Oficjalne komunikaty mówią o »zwiększaniu przewidywalności rynku«, ale dla przeciętnego obywatela i przedsiębiorcy oznacza to jedno – urzędowe zatwierdzenie droższej codzienności od 2028 roku. ETS2 do kosza!" – napisała.

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