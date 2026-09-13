"5,19 zł za pół litra paliwa". Bryłka: Obietnica wyborcza Tuska się spełnia

Anna Bryłka, europoseł Konfederacji, mówiła w niedzielę w Polsat News o wysokich cenach paliw.

– Za wzrostem cen paliw idzie wzrost cen wszystkich innych towarów, czyli inflacja pójdzie w górę na pewno. Wszyscy się tego spodziewają – mówiła.

Drożyzna na stacjach benzynowych. Bryłka: Rząd ma narzędzia, żeby obniżyć ceny paliw

Zauważyła, że rząd ma narzędzia do tego, żeby obniżać ceny paliw.

– Pytanie, czy będzie z tych narzędzi chciał skorzystać. Mamy bardzo wysoki VAT, mamy bardzo wysoką akcyzę, mamy opłatę emisyjną, opłatę paliwową. Rząd powinien chcieć ulżyć Polakom i skorzystał z tych narzędzi, tylko w skorzystał w wymiarze krótkoterminowym – zauważyła.

Anna Bryłka oceniła, że "polityka ministra Domańskiego i premiera Tuska prowadzi nas po prostu na finansowe zderzenie z górą lodową".

– Mamy gigantyczny deficyt budżetowy. Mamy rosnący dług w rekordowym tempie. Inflacja, która będzie echem tego całego kryzysu paliwowego – mówiła.

Bryłka: Obietnica Tuska się spełnia, tylko będzie 5,19 zł za pół litra paliwa

Przypomniała obietnicę Donalda Tuska z kampanii wyborczej.

– Przecież to pan premier Donald Tusk mówił w kampanii wyborczej o obniżaniu akcyzy VAT-u na ceny paliw. Paliwo po 5,19 zł – obietnica wyborcza pana premiera Tuska, ona się spełnia. Tylko będzie 5,19 za pół litra paliwa – stwierdziła.

Diesel najdroższy w historii. Ceny paliw jeszcze poszybują w górę

W przyszłym tygodniu wszystkie ceny paliwa mogą zdrożeć. Za Pb95 zapłacimy maksymalnie 7,99 zł za litr, a za diesla – od 8,94 zł do nawet 9,07 zł za litr. Zdaniem analityków serwisu e-petrol stacje paliw wkraczają w czas bezprecedensowych podwyżek cen.

W minioną środę litr oleju napędowego kosztował na polskich stacjach benzynowych średnio 8,75 zł, czyli o 36 gr więcej, niż tydzień wcześniej. Litr 95-oktanowej benzyny bezołowiowej podrożał natomiast w ciągu tygodnia o średnio 26 gr – do 7,89 zł. O 6 gr wzrosła przeciętna cena litra LPG, który w środę kosztował 2,95 zł. Analitycy e-petrol.pl podkreślają, że zarejestrowana w środę średnia cena diesla jest najwyższą w historii notowań portalu.

1 września rząd zakończył pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), który został wprowadzony na okres ostatnich tygodni wakacji szkolnych, czyli od 17 do 31 sierpnia. W ramach programu obniżono stawkę podatku VAT na niektóre paliwa, w szczególności benzyny i olej napędowy z 23 proc. do 8 proc. Równocześnie obowiązywały ceny maksymalne, ogłaszane przez ministra energii.

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