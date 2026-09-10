Diesel najdroższy w historii. "A to może być dopiero początek"

Mariusz Błaszczak, wiceprezes PiS i szef klubu parlamentarnego PiS, we wpisie na platformie X zauważył, że diesel jest najdroższy w historii.

Diesel najdroższy w historii. "To może być dopiero początek"

"8,75 zł za litr oleju napędowego – a na niektórych stacjach drożej. Pb95 dobija 8 zł. A to może być dopiero początek" – podkreślił.

Polityk PiS zwrócił uwagę, iż "wystarczyło, że rząd wygasił mechanizm obniżający ceny paliw, a w ciągu tygodnia ceny wystrzeliły w górę".

"Efekt? Za decyzje rządu płacą dziś kierowcy, rolnicy i przewoźnicy. A za chwilę podwyżki zobaczymy również w cenach produktów. Rząd powinien natychmiast przywrócić mechanizm obniżający ceny paliw i utrzymać go tak długo, jak długo trwa kryzys na Bliskim Wschodzie. Polacy nie mogą płacić za bezczynność władzy przy każdym tankowaniu!" – podkreślił we wpisie Mariusz Błaszczak.

Tak drogo jeszcze nie było. Ceny paliw biją rekordy

Z raportu cenowego e-petrol.pl wynika, że w środę litr oleju napędowego kosztował na polskich stacjach benzynowych średnio 8,75 zł, czyli o 36 gr więcej, niż tydzień wcześniej. Litr 95-oktanowej benzyny bezołowiowej podrożał natomiast w ciągu tygodnia o średnio 26 gr – do 7,89 zł. O 6 gr wzrosła przeciętna cena litra LPG, który w środę kosztował 2,95 zł.

Analitycy e-petrol.pl podkreślają, że zarejestrowana w środę średnia cena diesla jest najwyższą w historii notowań portalu. W ich ocenie niekorzystna sytuacja cenowa na stacjach wynika zarówno z systematycznego wzrostu cen ropy, który trwa od końca sierpnia, jak i z wyraźnych podwyżek cen paliw w hurcie. Jak dodali, w przypadku LPG wyższe rachunki mają związek z drożejącymi dostawami tego paliwa do stacji.

Rząd zakończył pakiet CPN

1 września rząd zakończył pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), który został wprowadzony na okres ostatnich tygodni wakacji szkolnych, czyli od 17 do 31 sierpnia. W ramach programu obniżono stawkę podatku VAT na niektóre paliwa, w szczególności benzyny i olej napędowy z 23 proc. do 8 proc. Równocześnie obowiązywały ceny maksymalne, ogłaszane przez Ministra Energii. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej była zagrożona karą do 1 mln zł.

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