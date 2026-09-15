Przełom w poszukiwaniach. Policja odnalazła ważny trop

Zaginięcie Emilii Koprowskiej z Koszalina wciąż pozostaje nierozwiązane, a wokół sprawy pojawia się coraz więcej emocji i niepotwierdzonych informacji. 37-latka zaginęła w nocy z 30 na 31 sierpnia w Darłowie, gdzie uczestniczyła w festiwalu muzyki techno "ZEW Wydm". W poszukiwania zaangażował się ostatnio Krzysztof Rutkowski, który publicznie zaczął mówić o możliwym zabójstwie. Teraz do jego słów odniósł się brat zaginionej.

Przełom w poszukiwaniach Emilii Koprowskiej. Policja znalazła ważny trop

Według dotychczasowych ustaleń Emilia Koprowska oddaliła się od grupy po kłótni z mężem. Ostatnią osobą, która miała ją widzieć, był lokalny taksówkarz. Kobieta miała być wówczas roztrzęsiona i zapłakana. Kierowca zawiózł ją w okolice aquaparku.

Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań do tej pory nie udało się ustalić, gdzie znajduje się 37-latka. Duże emocje wzbudza również zachowanie jej męża Krystiana. Jak informowała policja, mężczyzna miał zgłosić zaginięcie żony dopiero po dwóch dniach, pod naciskiem jej rodziny. W jego zeznaniach miały pojawiać się również rozbieżności. Śledczy podkreślają jednak, że Krystian Koprowski nie usłyszał zarzutów i nie jest obecnie oficjalnie podejrzewany o popełnienie przestępstwa.

Teraz policja poinformowała o przełomie w śledztwie. W Darłowie odnaleziono telefon zaginionej.

"Możemy powiedzieć, że mamy pewien przełom w sprawie. Policjanci znaleźli w Darłowie telefon należący do zaginionej. Był wyłączony. Urządzenie będzie poddane ekspertyzie" – przekazała w rozmowie z o2.pl st. asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Policja skomentowała również zaangażowanie w sprawę Krzysztofa Rutkowskiego. Detektyw zapowiadał przekazanie funkcjonariuszom informacji, które miały mieć duże znaczenie dla poszukiwań Koprowskiej. Policjanci nie potwierdzają jednak, by otrzymali od niego nowe ustalenia.

"Pan Krzysztof Rutkowski nie przekazał nam żadnych informacji, o których byśmy nie wiedzieli" – dodała asp. Sreberska.

Czytaj też:

Nagła zmiana zdania. Król odpuścił swojemu synowi? Czytaj też:

Policja interweniuje ws. tekstu dziennikarza Republiki. "Mylące"