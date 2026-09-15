Rymanowski nie wytrzymał po słowach Czarzastego. "Pan żąda od prezydenta abdykacji?"

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy, był we wtorek gościem Radia ZET. W rozmowie krytykował prezydenta Karola Nawrockiego.

– Jest sytuacja taka, że jest wojna w Ukrainie i prezydent – po pierwsze – blokuje pieniądze dla polskiego wojska, po drugie – nie powołuje ambasadora polskiego na Ukrainie, po trzecie – zrywa kontakty tak naprawdę z prezydentem Ukrainy na skutek głupiej wypowiedzi prezydenta Ukrainy – mówił.

Ocenił, że "mądrość powinna być w Polsce".

Czarzasty sugeruje, że Nawrocki powinien "abdykować z funkcji prezydenta"

– Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to niech abdykuje z funkcji prezydenta. (…) Jeżeli ktoś nie rozumie, w którym momencie jesteśmy, w którym miejscu jesteśmy, że za naszą granicą jest wojna, że za chwilę potencjalnie – nie daj Boże – Rosjanie będą na granicy polsko-ukraińskiej. Jeżeli prezydent tego nie rozumie, nie jest w stanie zwołać Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nie jest w stanie odnieść się do idiotycznych słów – tak, właśnie to chciałem powiedzieć – prezydenta Stanów Zjednoczonych, który np. wzywa Ukrainę do tego, żeby nie atakowała Rosji, jeżeli chodzi o ropę, chociaż wiadomo, że ceny ropy idą w górę ze względu na interwencję Stanów Zjednoczonych w Iranie i to, co się dzieje w Cieśninie Ormuz – jeżeli ktoś nie jest w stanie intelektualnie tego objąć, to powinien pan, panie prezydencie, złożyć swoją funkcję – stwierdził.

Rymanowski nie wytrzymał. Czarzasty odpowiada

Na słowa Włodzimierza Czarzastego zareagował Bogdan Rymanowski, prowadzący rozmowę.

– Prezydent Nawrocki, z tego co czytałem ostatnio, cieszy się największym zaufaniem w Polsce. Ma największe notowania, nieporównywalne z notowaniami, jakie ma koalicja rządząca. I pan żąda od prezydenta abdykacji? – zapytał.

Marszałek Sejmu odpowiedział: "Nie, ja żądam od prezydenta rozumu, bez względu na to, kto jakie ma notowania".

Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że "może powinno być tak, że każdy powinien robić swoje". – Prezydent jest od reprezentacji, premier jest od rządzenia, a marszałek Sejmu jest od kierowania Sejmem, żeby ustawy były robione. Ja nie jestem człowiekiem, który zawłaszcza władzę – mówił.

Zdaniem lidera Nowej Lewicy "osobą, która ma ochotę być premierem, prezydentem i marszałkiem, jest pan Nawrocki". – Nie jestem na szczęście panem Nawrockim – dodał.

Marszałek Sejmu ocenił, że "niech każdy robi swoje".

Pytany o to, czy naprawdę uważa, że za każdym razem kiedy dron np. wtargnie do Polski, prezydent powinien zwoływać RBN, Czarzasty nie krył swojego wzburzenia.

– Ale, na Boga, niech pan po prostu nie klęczy przed prezydentem – odpowiedział Bogdanowi Rymanowskiemu Włodzimierz Czarzasty.

Powtórzył, że RBN powinna zostać zwołana "natychmiast". – Pan mnie się pyta, panie redaktorze, o to, czy ja jestem za zwołaniem tajnego posiedzenia Sejmu, bo uważa pan, że sytuacja jest bardzo poważna, a prezydent nie może zwołać 20 osób w sprawie RBN? – pytał.

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