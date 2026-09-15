Czarzasty zaatakował Nawrockiego. Dostał odpowiedź

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy, był we wtorek gościem Radia ZET. W rozmowie krytykował prezydenta Karola Nawrockiego.

Czarzasty uważa, że prezydent powinien "abdykować"

– Jest sytuacja taka, że jest wojna w Ukrainie i prezydent – po pierwsze – blokuje pieniądze dla polskiego wojska, po drugie – nie powołuje ambasadora polskiego na Ukrainie, po trzecie – zrywa kontakty tak naprawdę z prezydentem Ukrainy na skutek głupiej wypowiedzi prezydenta Ukrainy – mówił.

Ocenił, że "mądrość powinna być w Polsce".

– Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to niech abdykuje z funkcji prezydenta – stwierdził.

Marszałek Sejmu dodał, że "jeżeli ktoś nie rozumie, w którym momencie jesteśmy, w którym miejscu jesteśmy, że za naszą granicą jest wojna, że za chwilę potencjalnie – nie daj Boże – Rosjanie będą na granicy polsko-ukraińskiej".

– Jeżeli prezydent tego nie rozumie, nie jest w stanie zwołać Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nie jest w stanie odnieść się do idiotycznych słów – tak, właśnie to chciałem powiedzieć – prezydenta Stanów Zjednoczonych, który np. wzywa Ukrainę do tego, żeby nie atakowała Rosji, jeżeli chodzi o ropę, chociaż wiadomo, że ceny ropy idą w górę ze względu na interwencję Stanów Zjednoczonych w Iranie i to, co się dzieje w Cieśninie Ormuz – jeżeli ktoś nie jest w stanie intelektualnie tego objąć, to powinien pan, panie prezydencie, złożyć swoją funkcję – stwierdził lider Nowej Lewicy.

Później we wtorek Włodzimierz Czarzasty skrytykował ponownie prezydenta Karola Nawrockiego na konferencji prasowej w Sejmie.

Leśkiewicz reaguje na słowa Czarzastego

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta, zareagował na słowa polityka Lewicy.

"Włodzimierz Czarzasty nigdy nie był liderem, ale zawsze potrafił być wiernym »towarzyszem«. System się zmienił, lecz nawyki wyniesione z komunistycznych zebrań partyjnych pozostały" – napisał na platformie X.

Dodał, że "dziś ten postkomunistyczny relikt jest symbolem upadku obecnie rządzących".

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