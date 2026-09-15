Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Łagiewnikach

Mija dziesięć lat od uroczystej proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, która dokonała się 19 listopada 2016 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Następnie Akt został powtórzony

nazajutrz – w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata we wszystkich parafiach w Polsce. Było to wydarzenie bezprecedensowe w najnowszej historii Kościoła w naszej Ojczyźnie, poprzedzone wieloletnią refleksją teologiczną, dialogiem między pasterzami Kościoła katolickiego a środowiskami intronizacyjnymi oraz intensywnym przygotowaniem duchowym wielu wspólnot i wiernych.

Dziesiąta rocznica tego wydarzenia stwarza dobrą okazję do spokojnego spojrzenia wstecz i podjęcia próby oceny jego recepcji. Trzeba z wdzięcznością zauważyć liczne owoce duchowe, jakie przyniosło dzieło przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Zarazem jednak nie sposób nie dostrzec, że znaczenie Jubileuszowego Aktu oraz jego teologiczne i pastoralne przesłanie nadal nie są dostatecznie znane wielu wiernym. Niejednokrotnie sam Akt bywa interpretowany powierzchownie, a nawet błędnie. Wciąż pojawiają się pytania o jego sens, cel, teologiczne podstawy oraz praktyczne konsekwencje dla życia chrześcijańskiego i Polski.

Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla zaplanowało kilka wydarzeń w roku 10. rocznicy Jubileuszowego Aktu. Pierwszym z nim był Narodowy Orszak Chrystusa Króla, który 16 maja br. w uroczystość św. Andrzej Boboli, patrona Polski, przeszedł z Archikatedry św. Jana Chrzciciela, przez centrum stolicy do Narodowego Sanktuarium św. Andrzeja Boboli. W uroczystości uczestniczyło i modliło się kilka tysięcy wiernych. Orszak wpisywał się także Wielką Nowennę Jubileuszu 2000-lecia Odkupienia.

Następnym wydarzeniem będzie Ogólnopolska Konferencja Naukowa, która 26 września odbędzie się w Auli św. Jana Pawła II przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. „Konferencja została podzielona na cztery panele tematyczne, które poprowadzą eksperci danego tematu. Poruszymy zagadnienia społeczno-polityczne, kulturalne i religijne dotyczące królowania Chrystusa Króla” – mówi prof. Andrzej Flaga, przewodniczący Zarządu Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla. „Do udziału w konferencji zapraszamy nie tylko czcicieli Jezusa Chrystusa Króla, ale także parlamentarzystów, ludzi sprawujących władzę w Polsce, członków różnych stowarzyszeń, ruchów, działaczy pro-life, wszelkie grupy działające w strukturach Kościoła. Szczególnie zależy nam na młodzieży, harcerzach, grupach ministrankróltów i lektorów, którym chcemy przekazać wiedzę nt. Chrystusa Króla. W listopadzie świętować będziemy 10. rocznicę w święto Chrystusa Króla Wszechświata. Konferencja będzie dobrym przygotowaniem do tych uroczystości” – zaprasza prof. A. Flaga.

Podczas konferencji, wśród uczestników rozprowadzane będzie, przygotowane specjalne na tę okazję, Vademecum Intronizacji Chrystusa Króla pt. „Twojego Królowania nam trzeba” autorstwa ks. prof. Marka Chmielewskiego, konsultanta Delegata KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych.