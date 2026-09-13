Ranczo antyprezydenckie

Na scenie ustawiono charakterystyczną ławkę, znaną bardzo dobrze fanom serialu „Ranczo” – a to z okazji zbliżającej się premiery nowego, bardzo oczekiwanego sezonu. To właśnie na takiej ławce bohaterowie komentowali polską politykę i problemy społeczne. Wykorzystując to skojarzenie, Żak niespodziewanie nawiązał do działalności urzędującego prezydenta. – Tak sobie pomyślałem, że se siądę na ławeczce, chociaż ja, jako prezydent tego kraju, nie siadłem, ale coś se zawetuję – powiedział Cezary Żak. Sala wybuchła śmiechem i rozległy się brawa. Do słów aktora odniosła się prowadząca konferencję Agnieszka Woźniak-Starak. – Tak, faktycznie mało mamy tych wet... – skwitowała. Jeżeli nowy sezon „Rancza” będzie tak „zabawny” jak te żarty, to strach się bać.

Prawicowa? Nie pytali