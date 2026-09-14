Wniosek do Czarzastego o pilną interwencję. Chodzi o poseł Kurowską

Od ubiegłego tygodnia trwa spór wokół decyzji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka, dotyczący odwołania dotychczasowego rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr Michała Sopińskiego.

Spór o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości

Od czwartku przed siedzibą uczelni organizowane są demonstracje przeciwników tej decyzji. Uczestniczą w nich również politycy Prawa i Sprawiedliwości. W budynku cały czas przebywa poseł PiS Maria Kurowska, która odmówiła jego opuszczenia.

Cudak napisał do Czarzastego w sprawie poseł Kurowskiej

Maria Ejchart, wiceminister sprawiedliwości, poinformowała na platformie X, że "p.o. Rektora-Komendanta AWS dr hab. Sławomir Cudak skierował oficjalny wniosek do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o pilną interwencję w sprawie działań poseł Marii Kurowskiej".

"Od 9 września poseł Kurowska uniemożliwia legalnym władzom dostęp do gabinetu Rektora-Komendanta przy ul. Karmelickiej, destabilizując funkcjonowanie uczelni" – napisała.

Zdaniem wiceminister sprawiedliwości "działania te wykraczają poza ramy interwencji poselskiej (art. 19 i 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora) oraz naruszają Zasady Etyki Poselskiej".

"Interwencja poselska nie polega na koczowaniu pod drzwiami i paraliżowaniu pracy akademii. Standardy państwa prawa obowiązują każdego parlamentarzystę bez wyjątku" – dodała Maria Ejchart.

We wniosku, którego kpię dołączyła wiceminister sprawiedliwości, czytamy, że "działając w imieniu własnym oraz kierowanej przeze mnie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, na podstawie przepisów regulujących wykonywanie mandatu posła i senatora, zwracam się do Pana Marszałka z prośbą o podjęcie pilnej interwencji w sprawie działań Pani Poseł Marii Kurowskiej, prowadzonych w siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie przy ul. Karmelickiej 9".

"Nadmieniam, iż Pani Poseł od dnia 9 września 2026 r. do chwili obecnej uniemożliwiła mi dostęp do gabinetu Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości czym w sposób istotny przyczynia się do zakłócenia normalnego toku funkcjonowania Uczelni. Pragnę jednocześnie zwrócić uwagę, iż opisane działania Pani Poseł naruszać mogą postanowienia art. 19 i 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2024 r. poz. 907 oraz z 2026 r. poz. 542). Wydają się również pozostawać w sprzeczności z Zasadami Etyki Poselskiej ustanowionymi uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 1998 r. (M. P. 1998 Nr 24, poz. 338), które nakazują posłowi zachowywać się w sposób odpowiadający godności posła oraz kierowanie się zasadami bezinteresowności, jawności, rzetelności, dbałości o dobre imię Sejmu i odpowiedzialności" – dodał.

Sławomir Cudak stwierdził, że "należy również dostrzec, że zachowanie Pani Poseł nie tylko zakłóca ład i porządek na Uczelni, ale może stanowić wręcz zagrożenie dla zdrowia i życia osób, w tym samej Pani Poseł Marii Kurowskiej".

"Mając na uwadze powagę sytuacji oraz konieczność zapewnienia ciągłości pracy Uczelni, wnoszę jak na wstępie" – napisał we wniosku do Włodzimierza Czarzastego.

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