Żurek odwołał rektora. "Moja decyzja jest ostateczna"

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poinformował, że „Michał Sopiński definitywnie przestaje pełnić funkcję Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości”.

"Moja decyzja jest ostateczna i wykonalna z chwilą podpisania" – przekazał na platformie X.

Żurek odwołał rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Waldemar Żurek stwierdził we wpisie, że "nie ma i nie będzie zgody na partyjną agitację na stanowisku Rektora Akademii odpowiedzialnej za kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej".

Ministerstwo Sprawiedliwości wydało komunikat

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało w opublikowanym komunikacie, że "decyzja została wydana na podstawie art. 432 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce". "Przepis ten pozwala ministrowi nadzorującemu uczelnię odwołać rektora, jeżeli rektor rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa" – dodano.

Resort podkreślił, że "przed wydaniem rozstrzygnięcia Minister Sprawiedliwości ponownie przeanalizował całość materiału dowodowego, w tym dokumenty zgromadzone po wydaniu decyzji z 28 maja 2026 r. oraz wszystkie zarzuty, wyjaśnienia i wnioski przedstawione przez stronę". "Postępowanie przeprowadzono z zapewnieniem stronie prawa do czynnego udziału oraz po zasięgnięciu wymaganych ustawą opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich" – czytamy.

Ponowne rozpatrzenie sprawy potwierdziło, że zachodziły ustawowe przesłanki odwołania Rektora-Komendanta. Stwierdzone naruszenia dotyczyły trzech zasadniczych obszarów: nieprawidłowości w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, naruszenia zasady apolityczności, nieprawidłowości przy realizacji zadań związanych z aplikacją kuratorską.

Obowiązki Rektora-Komendanta objął dr hab. Sławomir Cudak, prof. AWS.

"Zmiana ta nie wpływa na bieżące funkcjonowanie Akademii. Sytuacja studentów, doktorantów i pracowników pozostaje stabilna, a działalność dydaktyczno-naukowa odbywa się bez zakłóceń" – napisało Ministerstwo Sprawiedliwości.

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