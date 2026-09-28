Afera Zondacrypto. Żurek zdecydował

O sprawie poinformował w poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka.

"Prokurator Generalny Waldemar Żurek powołał w Prokuraturze Krajowej siedmioosobowy zespół, który przejmie dalsze prowadzenie wielowątkowego śledztwa dotyczącego Zondacrypto, przepływów pieniędzy i kryptowalut oraz zaginięcia Sylwestra Suszka" – napisał na portalu X Szłapka.

Wraca sprawa zaginięcia Sylwestra Suszka

Komunikat w tej sprawie wydała również prok. Anna Adamiak, rzecznik prasowy Prokuratora Generalnego.

"Prokurator Generalny Waldemar Żurek w dniu 28 września 2026 r. wydał zarządzenie nr 32/26 o powołaniu w Prokuraturze Krajowej zespołu prokuratorów do dalszego prowadzenia śledztwa dotyczącego okoliczności związanych z funkcjonowaniem giełdy kryptowalutowej Zondacrypto (poprzednio BitBay). Postępowanie obejmuje działalność osób i podmiotów związanych z funkcjonowaniem giełdy, przepływy środków finansowych i kryptowalut oraz okoliczności zaginięcia Sylwestra Suszka. Zarządzenie zacznie obowiązywać 1 października 2026 r." – czytamy w oświadczeniu.

Jak podkreśliła Adamiak: "Zadaniem Zespołu będzie kontynuowanie wszystkich wątków sprawy o sygn. akt 1001-109.Ds.77.2022, prowadzonego dotychczas w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach".

Czym zajmie się prokuratura?

Prokuratura zaznaczyła, że przedmiotem śledztwa jest m.in. podejrzenie doprowadzenia użytkowników giełdy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości większej niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, czyli nie mniej niż 10 mln zł, "poprzez wprowadzenie ich w błąd co do możliwości dokonywania zakupu oraz przechowywania walut fiat oraz kryptowalut w ramach tej giełdy, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 4 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k".

"Uzasadnieniem dla powołania zespołu prokuratorów do dalszego prowadzenia śledztwa jest przede wszystkim złożony i wielowątkowy charakter postępowania, wymagający prowadzenia równolegle szeregu czynności procesowych oraz kompleksowej analizy obszernego materiału dowodowego" – czytamy w komunikacie.

Rzecznik poinformowała, że postępowanie obejmuje szereg wzajemnie powiązanych okoliczności dotyczących funkcjonowania giełdy, przepływów finansowych, działalności osób i podmiotów z nią związanych, a także okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla wyjaśnienia zaginięcia Sylwestra Suszka.

"W toku śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy, obejmujący m.in. dokumentację oraz dane cyfrowe zabezpieczone w wyniku przeprowadzonych czynności procesowych, a także depozycje osobowych źródeł dowodowych. Materiał ten wymaga dalszej wieloaspektowej analizy i weryfikacji, jak również podejmowania kolejnych czynności procesowych" – podkreśla prok. Anna Adamiak.

To on pokieruje zespołem w Prokuraturze Krajowej

Rzecznik Prokuratora Generalnego zwróciła uwagę, że "dynamika postępowania, systematyczne pozyskiwanie nowych dowodów, konieczność równoległego prowadzenia czynności dotyczących poszczególnych wątków oraz potrzeba zapewnienia ich właściwej koordynacji uzasadniają powierzenie dalszego prowadzenia śledztwa zespołowi prokuratorów".

Adamiak podkreśliła, iż "powołanie zespołu ma na celu zapewnienie sprawnego i kompleksowego prowadzenia postępowania, właściwej koordynacji podejmowanych czynności, efektywnego wykorzystania zgromadzonego materiału dowodowego oraz niezwłocznego reagowania na nowe ustalenia pojawiające się w toku śledztwa".

Do zespołu powołano siedmioro prokuratorów, w tym prokuratora Prokuratury Krajowej Marka Wełnę. To właśnie on pokieruje pracami grupy, które będą odbywać się w warszawskiej siedzibie Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3.

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