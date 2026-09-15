Niemal stuletnia kapliczka zdewastowana. Policja bada sprawę

Kapliczka, która znajduje się przy zbiegu ulic Białej i Kwiatkowskiego, została oblana farbą, uszkodzono również jej cokół. Stłuczono figurę Matki Bożej. Uszkodzenia są również widoczne we wnętrzu niszy. Wybito też przednią szybę zabezpieczającą postument maryjny.

– Niestety, nie jest to tylko zwykły wandalizm, ale czyn bluźnierczy przeciwko Bogu i ludziom wierzącym – komentuje ks. Roman Adamczyk, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Na początku października przy kapliczce zostanie odprawione nabożeństwo różańcowe.

Akt wandalizmu poruszył okolicznych mieszkańców. – Trudno uwierzyć, żeby takie rzecz działy się w XXI wieku. Jeśli ktoś nie wierzy, to jego sprawa, ale podnosić rękę na święte rzeczy, jest trudne do zrozumienia – mówili.

Kapliczka powstała w 1930 roku z fundacji małżonków Michała i Teofili Mąkosów.

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