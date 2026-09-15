Wicepremier leci do USA. Nieoficjalnie: Spotka się z szefem Pentagonu

W jakim celu szef MON leci do USA? Onet nieoficjalnie pisze, że celem mają być rozmowy dot. realizacji kontraktów zbrojeniowych oraz budowy stałej bazy armii amerykańskiej w Polsce.

Przypomnijmy, że kilka dni temu Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi umowę ws. nowej pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego w ramach programu Foreign Military Financing.

Umowa zakłada, że Polska będzie kupować amerykański sprzęt, a całościowo może opiewać nawet na cztery miliardy dolarów.

Podpisanie umowy skomentował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "4 mld USD dla Polski w ramach programu Foreign Military Financing to kolejny ważny krok w modernizacji Sił Zbrojnych RP" – napisał na X.

"Amerykański SAFE"

Foreign Military Financing jest instrumentem Departamentu Stanu USA służącym wspieraniu sojuszników w zakupach amerykańskiego uzbrojenia. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz określał ten mechanizm mianem "amerykańskiego SAFE". SAFE to unijny program pożyczek na zbrojenia, z którego korzysta nasz kraj.

Nowe środki mają pomóc Polsce w kontynuowaniu prowadzonego na dużą skalę programu modernizacji Sił Zbrojnych. Warszawa w ostatnich latach zawarła ze Stanami Zjednoczonymi szereg wielomiliardowych kontraktów zbrojeniowych.

Wśród najważniejszych zakupów znajdują się systemy obrony powietrznej Patriot w ramach programu Wisła, samoloty wielozadaniowe F-35 oraz wyrzutnie rakietowe HIMARS.

Kolejne zakupy amerykańskiej broni

Według Business Insider Polska nowa umowa finansowa ma ułatwić realizację kolejnych zamówień. Preferencyjne warunki finansowania pozwalają rozłożyć ogromne wydatki związane z modernizacją armii w czasie.

Dla Stanów Zjednoczonych program FMF jest jednocześnie narzędziem wzmacniania współpracy wojskowej z kluczowymi sojusznikami oraz wspierania eksportu amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego.

Jeżeli zapowiadane porozumienie zostanie sfinalizowane, Polska uzyska dostęp do kolejnych około 4 mld dolarów finansowania przeznaczonego na zakupy uzbrojenia w USA. Z informacji serwisu wynika, że podpisanie umowy może nastąpić jeszcze w tym tygodniu.

Czytaj też:

Myśliwce NATO zestrzeliły drona nad Litwą. "Rosyjski lub ukraiński" Czytaj też:

Kosiniak-Kamysz: Ciamajdan. Chyba nawet wyborcy PiS trochę się z nich śmieją