"Niedopuszczalne". Burnham chce zniesienia przepisów dyskryminujących katolików

Burnham poinformował o decyzji 10 września w pisemnym oświadczeniu przedstawionym brytyjskiemu parlamentowi. Obowiązujący zakaz wynika z Roman Catholic Relief Act z 1829 r. oraz Jews Relief Act z 1858 r. Przepisy zabraniają katolikom i Żydom bezpośredniego lub pośredniego doradzania monarsze w sprawie niektórych nominacji kościelnych. W przypadku katolików naruszenie zakazu jest ponadto przestępstwem.

– To niedopuszczalne, że istnieje bariera prawna uniemożliwiająca osobom dowolnego wyznania pełnienie wszystkich obowiązków związanych z moim stanowiskiem – oświadczył Burnham. Zapowiedział przedstawienie projektu „przy pierwszej możliwej okazji”, określając obecne przepisy jako "przestarzałą i archaiczną anomalię”.

Burnham deklaruje, że pozostaje katolikiem, choć od lat nie praktykuje regularnie. Jest pierwszym brytyjskim premierem, który objął urząd jako katolik. Rząd nie podał dotąd szczegółowego harmonogramu reformy.

Planowana zmiana ma ograniczone znaczenie praktyczne, ponieważ rola premiera w procesie nominacji biskupich jest obecnie znacznie mniejsza niż w przeszłości. Nie zmieni też statusu Kościoła Anglii jako Kościoła państwowego ani przepisów dotyczących monarchy, który musi pozostawać w jedności z Kościołem Anglii.

Burnham premierem

W poniedziałek 20 lipca Andy Burnham został 59. premierem Zjednoczonego Królestwa. Burnham pochodzi z miejscowości Aintree pod Liverpoolem. W latach 2001–2017 sprawował mandat poselski z Leigh na północy Anglii. W rządzie Gordona Browna pełnił m.in. funkcje szefa resortu kultury kultury i zdrowia. Po przegranych przez lewicę wyborach w 2010 roku odpowiadał za zdrowie i edukację w gabinecie cieni Eda Milibanda. Od 2017 do czerwca 2026 roku piastował stanowisko burmistrza aglomeracji Manchesteru, gdzie zbudował swoją polityczną pozycję.

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