"Należy się spodziewać jakichś działań". Czarzasty ostrzega prezydenta

Sejm wybrał w miniony piątek Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Poważne wątpliwości wobec Berka zgłasza Karol Nawrocki. W przestrzeni medialnej pojawiają się doniesienia, że prezydent może nie odebrać ślubowania od byłego ministra, który w rezultacie nie będzie mógł orzekać. W tej sprawie głowę państwa krytykuje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

– Prezydent nie ma możliwości prawnie kontestować suwerennej decyzji Sejmu w tym zakresie, który został poczyniony. Stanowiłoby to pogwałcenie podziału władzy i naruszałoby to równowagę przewidzianą w konstytucji – powiedział i dodał, że dzisiaj Kancelaria Sejmu prześle Pałacowi Prezydenckiemu odpowiedź na pismo w sprawie Macieja Berka.

Czarzasty: To nie są kompetencje prezydenta

Czarzasty stwierdził dalej, że prezydent nie ma prawa oceniać kompetencji innych organów państwowych. Zaatakował również Nawrockiego mówiąc, że głowie państwa wydaje się, iż "marszałkiem Sejmu, premierem i prezydentem", a ta funkcja "zwykle była u króla".

– Polska nie jest monarchią. W związku z tym przywołuję pana prezydenta w tej sprawie do rozsądku, żeby konstytucję wypełniał. […] Mało tego, apeluję po raz pierwszy o przyjęcie ślubowania pana członka Trybunału Konstytucyjnego, jakim jest pan Berek – dodał.

Marszałek Sejmu uważa również, że jeśli prezydent nie przyjmie ślubowania od Berka, wtedy powinien spodziewać się "jakichś działań".

– Ktoś musi w naszym kraju, w Polsce odpowiadać za ład i porządek. Im więcej tych ludzi rozsądnych jest, tym lepiej. Stoję na czele Prezydium Sejmu. Nie pozwolę na ingerencje jakiekolwiek i na rozszerzenia swoich kompetencji przez urzędników prezydenta – stwierdził.

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