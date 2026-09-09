Nawrocki znowu bezkonkurencyjny. Najnowszy sondaż zaufania do polityków

Karol Nawrocki otwiera sierpniowy ranking zaufania do polityków według najnowszego badania CBOS. Cieszy się on poparciem 51 proc badanych, co czyni go jedynym politykiem w zestawieniu, który przekroczył próg połowy poparcia społecznego. Sondaż został przeprowadzony w dniach 20–30 sierpnia 2026 roku.

Nawrocki i Kosiniak-Kamysz na czele rankingu

Absolutny lider rankingu, Karol Nawrocki, notuje 51 proc zaufania przy 36 proc nieufności. Obojętność wobec niego wykazuje 10 proc respondentów, 3 proc nie ma zdania, a wskaźnik jego nieznajomości wynosi 0 proc, co dowodzi pełnej rozpoznawalności w społeczeństwie.

Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Władysław Kosiniak-Kamysz, cieszący się zaufaniem 44 proc ankietowanych. Polityk ten wyróżnia się stosunkowo bezpiecznym profilem wizerunkowym, ponieważ nieufność wobec niego wynosi zaledwie 27 proc. Obojętność deklaruje 16 proc osób, 4 proc wybiera opcję „trudno powiedzieć”, a 8 proc przyznaje, że go nie zna.

Trzaskowski i Tusk za Sikorskim

Na trzeciej pozycji plasuje się Radosław Sikorski, który zdobył zaufanie 43 proc uczestników badania. Szef dyplomacji notuje jednocześnie 29 proc głosów nieufności. Postawę neutralną lub obojętną przyjmuje wobec niego 15 proc Polaków, 4 proc nie potrafi podjąć decyzji, a 9 proc deklaruje całkowitą nieznajomość tego polityka.

Tuż za podium znalazł się Rafał Trzaskowski, wobec którego opinie społeczne rozłożyły się w sposób idealnie symetryczny. Zaufanie do prezydenta Warszawy zadeklarowało 40 proc badanych i dokładnie taki sam odsetek, czyli 40 proc, wyraził wobec niego nieufność. Obojętność w tym przypadku wynosi 14 proc, 4 proc to brak jednoznacznego zdania, a 2 proc badanych nie kojarzy tej postaci.

Pierwszą piątkę rankingu zamyka Donald Tusk, który uzyskuje 39 proc zaufania. Premier mierzy się jednak z wyraźnym elektoratem negatywnym, jako że nieufność wobec niego deklaruje 46 proc respondentów. Obojętność wobec szefa rządu wykazuje 11 proc ankietowanych, 4 proc nie ma wyrobionej opinii, a wskaźnik nieznajomości wynosi 0 proc.

Bosak przed Mentzenem

Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują politycy o niższych wskaźnikach poparcia. Krzysztof Bosak notuje 34 proc zaufania i tyle samo, bo również 34 proc nieufności. Włodzimierz Czarzasty uzyskuje 32 proc zaufania, 35 proc nieufności. W przypadku drugiego lidera Konfederacji Sławomira Mentzena zaufanie kształtuje się na poziomie 31 proc., jednak przeważa nad nim nieufność wynosząca 43 proc, przy 14 proc obojętności i 9 proc nieznajomości.

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zdobywa w sondażu 30 proc zaufania oraz 22 proc nieufności. Adrian Zandberg cieszy się zaufaniem 28 proc badanych, notując przy tym 24 proc nieufności. Z kolei były premier Mateusz Morawiecki osiąga zaufanie na poziomie 28 proc, lecz spotyka się z bardzo wysoką, 52 proc nieufnością. Małgorzata Kidawa-Błońska zapisuje na swoim koncie 27 proc zaufania i 30 proc nieufności.

Co z Kaczyńskim?

Dalsza część stawki to politycy o niższej ogólnej rozpoznawalności. Krzysztof Gawkowski notuje 26 proc zaufania, 16 proc nieufności. Minister Finansów Andrzej Domański uzyskuje 24 proc zaufania, 15 proc nieufności. Marcin Kierwiński cieszy się zaufaniem 23 proc respondentów, przy 24 proc nieufności. Prezes PiS Jarosław Kaczyński jest znany absolutnie każdemu badanemu (0 proc nieznajomości), a jego zaufanie wynosi 23 proc przy bardzo wysokiej nieufności sięgającej aż 59 proc.

Wyjątkowym przypadkiem jest Piotr Zgorzelski, który z jednej strony notuje najniższą nieufność w całym sondażu wynoszącą zaledwie 9 proc, przy 21 proc zaufania i 11 proc obojętności, ale z drugiej strony jest politykiem najbardziej anonimowym, gdyż nie zna go aż 54 proc badanych. Grzegorz Braun zaufaniem darzony jest przez 20 proc ankietowanych, stając się jednocześnie rekordzistą pod względem negatywnych ocen, jako że nieufność wobec niego deklaruje aż 60 proc społeczeństwa. Paulina Hennig-Kloska uzyskuje 19 proc zaufania, 25 proc. Przemysław Czarnek również notuje 19 proc zaufania, lecz mierzy się z bardzo wysoką nieufnością rzędu 54 proc. Całe zestawienie zamyka Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z zaufaniem na poziomie 18 proc, nieufnością wynoszącą 23 proc.

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