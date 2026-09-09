Polacy ocenili sytuację w kraju. Najnowszy sondaż

Nieco lepsze są także prognozy dotyczące sytuacji w kraju w perspektywie najbliższego roku. Poprawy spodziewa się 16 proc. respondentów, wobec 14 proc. w lipcu, a pogorszenia – 27 proc., wobec 30 proc. miesiąc wcześniej.

Wyraźnie poprawiły się oceny sytuacji politycznej. Niezadowolonych z niej jest obecnie 45 proc. badanych, o 6 pkt proc. mniej niż w lipcu. Odsetek zadowolonych wzrósł z 11 do 13 proc., a oceniających sytuację polityczną jako przeciętną – z 33 do 38 proc.

Mniej osób przewiduje przy tym zarówno poprawę, jak i pogorszenie sytuacji politycznej w ciągu roku. Poprawy oczekuje 8 proc. badanych, wobec 11 proc. w lipcu, a pogorszenia 27 proc., wobec 29 proc. Ponad połowa – 53 proc. – uważa, że sytuacja pozostanie bez większych zmian.

Lepsze są również oceny sytuacji gospodarczej. Jej stan pozytywnie ocenia 37 proc. respondentów, wobec 34 proc. w lipcu, a przeciętnie – 34 proc., wobec 32 proc. Odsetek ocen negatywnych spadł z 30 do 25 proc.

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Zmniejszył się także udział osób obawiających się pogorszenia sytuacji gospodarczej w ciągu roku – z 26 do 20 proc. To najniższy poziom tego wskaźnika od czerwca 2025 r.

Poprawiły się ponadto oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. Zadowolonych jest 66 proc. respondentów, wobec 63 proc. w lipcu. Odsetek oceniających swój poziom życia jako przeciętny spadł z 32 do 30 proc., a jako zły – z 5 do 4 proc.

Pogorszenia sytuacji materialnej w ciągu roku obawia się 13 proc. badanych, wobec 16 proc. miesiąc wcześniej. 18 proc. liczy na poprawę, a 58 proc. nie spodziewa się zmian.

Badanie przeprowadzono w dniach 20-30 sierpnia br. na reprezentatywnej próbie 935 dorosłych mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL.