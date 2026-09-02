Ograniczenia w najmie krótkoterminowym. Rząd przyjął poprawkę

Autopoprawka przewiduje zwiększenie wpływu mieszkańców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na najem krótkoterminowy w ich najbliższym otoczeniu. Nowe przepisy mają pomóc lepiej chronić spokój, bezpieczeństwo i porządek publiczny, a jednocześnie zapewnić przedsiębiorcom oferującym najem czas na dostosowanie się do nowych zasad, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

"Najem krótkoterminowy, szczególnie w popularnych turystycznie miejscowościach, może mieć wpływ na codzienne życie mieszkańców. Chodzi m.in. o hałas, zakłócanie ciszy nocnej czy inne zachowania naruszające porządek i poczucie bezpieczeństwa. Dlatego projekt wzmacnia rolę osób, które mieszkają w danej nieruchomości, ich wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz władz gmin. Nowe przepisy dadzą im większe możliwości reagowania na problemy związane z najmem krótkoterminowym" – czytamy w komunikacie.

Co ma się zmienić?

Najważniejsze rozwiązania są następujące:

- Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły podjąć uchwałę o zakazie świadczenia usług najmu krótkoterminowego w danej nieruchomości. Decyzja będzie podejmowana zgodnie z zasadami głosowania obowiązującymi odpowiednio we wspólnocie lub spółdzielni, przy czym w spółdzielni będzie wymóg większości ponad 50% liczby uprawnionych do głosowania. Po przyjęciu zakazu przedsiębiorca wynajmujący mieszkanie będzie miał 6 miesięcy na zakończenie działalności w danym budynku.

– Wspólnoty, spółdzielnie oraz osoby mieszkające w danej lub sąsiedniej nieruchomości będą mogły wnioskować o przeprowadzenie kontroli obiektu, również jeśli chodzi o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Pozwoli to skuteczniej reagować m.in. na powtarzający się hałas, zakłócanie ciszy nocnej czy inne zachowania uciążliwe dla mieszkańców.

– Jeżeli w ciągu 6 miesięcy właściwe służby lub organy stwierdzą 3 naruszenia dotyczące bezpieczeństwa lub porządku publicznego, samorząd będzie miał obowiązek wykreślenia takiego obiektu z ewidencji miejsc, w których świadczone są usługi hotelarskie. Jasne określenie liczby naruszeń zastąpi obecne, bardziej ogólne kryterium "powtarzających się uchybień".

– Gminy będą mogły tworzyć strefy, w których najem krótkoterminowy będzie ograniczony lub zakazany. Rada gminy, na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, będzie mogła wyznaczyć na swoim terenie strefy zakazu najmu krótkoterminowego. Rozwiązanie będzie można dostosować do lokalnych potrzeb – zakaz może dotyczyć określonych obszarów, obiektów lub okresów. Przykładowo, gmina będzie mogła ograniczyć najem tylko w najbardziej obciążonych turystycznie częściach miasta albo tylko w określone dni roku, wymieniono.

Przepisy dotyczące możliwości wprowadzania zakazu najmu krótkoterminowego przez wspólnoty i spółdzielnie oraz tworzenia gminnych stref zakazu zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2028 r. Pozostałe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

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