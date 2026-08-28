Kredyty mieszkaniowe w Polsce. Może paść rekord

Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 39,7 mld zł, co oznacza wzrost o 18,9 proc. kw/kw i o 61,5 proc. r/r. To najlepszy wynik pod względem liczby udzielonych kredytów od 2007 r. oraz rekordowa wartość akcji kredytowej. Eksperci Związku Banków Polskich (ZBP) oceniają, że przy tak dobrych wynikach akcji kredytowej po I półroczu możemy oczekiwać rekordowych wyników na koniec 2026 roku.

Ożywienie na rynku kredytów mieszkaniowych

"Rynek kredytów mieszkaniowych pozostaje w fazie ożywienia. W II kw. kluczowym czynnikiem jego wzrostu pozostawał wysoki popyt transakcyjny, wspierany dobrą zdolnością kredytową gospodarstw domowych oraz relatywnie atrakcyjnymi warunkami finansowania. Istotną część nowej sprzedaży stanowiły również kredyty refinansowe – ich udział przekroczył 26 proc." – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie średnia wartość nowo udzielonego kredytu mieszkaniowego po raz kolejny ustanowiła rekord. W II kw. wyniosła 475 652 zł, czyli o 4,02 proc. więcej niż w poprzednim kwartale i o 7,33 proc. więcej niż rok wcześniej. Rosnąca średnia wartość kredytów w dużej mierze odpowiada za rekordowy poziom wartości całej akcji kredytowej. Udział kredytów o wartości przekraczającej 500 tys. zł wzrósł do 36,71 proc., a kredyty powyżej 400 tys. zł przekroczyły 53 proc.

"Wolumenowy rekord jest w znaczącej części efektem dynamicznego wzrostu średniej wartości nowych kredytów mieszkaniowych. Przekroczyła ona tym razem barierę 475 tys. zł, rosnąc w ciągu kwartału o ponad 18 tys. zł" – powiedział przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP i prezes Centrum Procesów Bankowych i Informacji Jacek Furga, cytowany w materiale.

Coraz wyraźniej widać również zmianę w strukturze nowych kredytów. Kredytobiorcy rzadziej sięgają po finansowanie z bardzo wysokim LtV, czyli przekraczającym 80 proc. wartości nieruchomości – jego udział spadł w II kw. Do 24,47 proc. Jednocześnie zwiększył się udział kredytów z LtV na poziomie 30-50 proc. oraz 50-80 proc. Struktura okresu kredytowania również przesunęła się w kierunku średnich wartości: udział kredytów spłacanych przez 25-35 lat zmniejszył się do 57,84 proc., a wzrósł udział kredytów z okresem spłaty 15-25 lat. Taka struktura może świadczyć o stopniowej odbudowie zdolności kredytowej gospodarstw domowych i większej ostrożności w podejmowaniu długoterminowych zobowiązań.

Pierwsza taka sytuacja od ponad czterech lat

Po ponad czterech latach niemal nieprzerwanego spadku po raz pierwszy wzrosła także liczba czynnych kredytów hipotecznych. Na koniec II kw. było ich 2,147 mln, czyli o 0,28 proc. więcej niż kwartał wcześniej. Oznacza to, że skala nowej akcji kredytowej zaczęła przewyższać liczbę spłacanych i zamykanych zobowiązań, co jest istotnym sygnałem odbudowy rynku finansowania mieszkaniowego. Jednocześnie wartość zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych osiągnęła rekordowy poziom 529,725 mld zł, rosnąc o 2 proc. w ujęciu kwartalnym i o 5,84 proc. r/r, wynika z danych AMRON-SARFiN.

W pierwszym półroczu 2026 r. banki udzieliły już niemal 157 tys. kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości przekraczającej 73 mld zł. To około 70 proc. całej akcji kredytowej zrealizowanej w 2025 r. Przy utrzymaniu obecnego tempa sprzedaży 2026 r. może więc zakończyć się rekordowym wynikiem.

"Przy tak dobrych wynikach akcji kredytowej po I półroczu możemy oczekiwać rekordowych wyników na koniec roku. Nic nie wskazuje na to, aby akcja kredytowa nagle wyhamowała. Jestem przekonany, że rekordowy wynik z 2021 r. w liczbie 256 tys. kredytów zostanie w 2026 r. z łatwością przekroczony. Spodziewam się również rekordowego wolumenu nowej akcji kredytowej na poziomie sięgającym, a być może nawet przekraczającym 130 mld zł" – podsumował Furga.

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