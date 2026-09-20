Polskie apple pie

SIOSTRY GOTUJĄ Sezon na jesienne ciasta możemy uznać za otwarty.
W sklepach i na targowiskach możemy już kupić wiele odmian jabłek, a to z kolei prowokuje myśli o szarlotce na kruchym cieście. No właśnie, na kruchym czy może na półkruchym?
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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