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Polskie apple pie

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Ciasto z kruszonką, zdjęcie ilustracyjne
Ciasto z kruszonką, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / congerdesign/ domena publiczna
SIOSTRY GOTUJĄ Sezon na jesienne ciasta możemy uznać za otwarty.

W sklepach i na targowiskach możemy już kupić wiele odmian jabłek, a to z kolei prowokuje myśli o szarlotce na kruchym cieście. No właśnie, na kruchym czy może na półkruchym?

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: MAGDALENA M. KRUPA Z D. CHRUZIK, ANNA POPEK Z D. CHRUZIK
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