Wybory w Rosji. "Potężny cyberatak" na system głosowania w Moskwie

Pamfiłowa przekazała, że atak trwał praktycznie bez przerwy przez całą noc i był kontynuowany również w sobotę (19 września). Nie podała szczegółów dotyczących jego charakteru ani nie wskazała, kto miał za nim stać. Zaznaczyła, że specjaliści utrzymują sytuację pod kontrolą, a głosowanie elektroniczne w Moskwie przebiega normalnie.

Rosyjskie ministerstwo cyfryzacji poinformowało o udaremnionej próbie sabotażu linii komunikacyjnej na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Według resortu nie doprowadziło to do zakłóceń w głosowaniu.

Władze rosyjskie nie przedstawiły niezależnych dowodów wskazujących na sprawców cyberataków. Prezydent Władimir Putin oskarżył wcześniej Ukrainę o próbę zakłócenia wyborów, jednak Kijów nie odniósł się do tego zarzutu.

Wybory parlamentarne w Rosji. Pierwsze od wybuchu wojny

W Rosji od piątku do niedzieli (18-20 września) odbywają się trzydniowe wybory do 450-osobowej Dumy Państwowej, a także wybory regionalne i lokalne. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od rozpoczęcia przez Moskwę pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. W głosowaniu może wziąć udział 111 mln osób.

Reuters zwraca uwagę, że Kreml traktuje te wybory jako test poparcia społecznego dla wojny na Ukrainie. Agencja pisze, że proputinowska partia Jedna Rosja liczy na utrzymanie dominującej pozycji w ściśle kontrolowanym rosyjskim systemie politycznym.

Większość kandydatów sprzeciwiających się wojnie została wykluczona z głosowania przed jego rozpoczęciem po tym, jak Sąd Najwyższy orzekł w sierpniu, że liberalna partia Jabłoko, która opowiada się za zawieszeniem broni na Ukrainie, złamała zasady wyborcze.

Spór o głosowanie w Naddniestrzu

W separatystycznym, prorosyjskim regionie Naddniestrza w Mołdawii wybory wywołały spór dyplomatyczny z Kiszyniowem z powodu jego sprzeciwu wobec planów Kremla dotyczących otwarcia tam 15 lokali wyborczych dla obywateli Rosji.

Moskwa twierdzi, że 220 tys. mieszkańców Naddniestrza, które odłączyło się od Mołdawii w 1990 r. po zakończeniu rządów radzieckich, posiada rosyjskie paszporty i jest uprawnionych do głosowania.

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