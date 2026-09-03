Koniec wojny na Ukrainie? Putin: Istnieje szansa

– Czy są szanse? Moim zdaniem tak, są – powiedział Putin podczas sesji plenarnej Wschodniego Forum Ekonomicznego we Władywostoku, odpowiadając na pytanie o perspektywy pokojowych negocjacji.

Rosyjski przywódca podkreślił, że Moskwa jest wdzięczna wszystkim państwom, które próbują przyczynić się do zakończenia konfliktu. Wskazał w tym kontekście na Stany Zjednoczone i Chiny, które – jak mówił – zwracają uwagę na kwestię wojny i wspierają jej rozwiązanie środkami pokojowymi.

Putin oświadczył, że temat ten jest regularnie poruszany przez prezydenta Chin Xi Jinpinga podczas ich spotkań. Jednocześnie zaznaczył, że ostatecznie problem powinny rozwiązać przede wszystkim "zaangażowane w konflikt kraje", czyli Rosja i Ukraina.

Ile terytorium Ukrainy okupuje Rosja?

Rosja kontroluje obecnie około 20 proc. terytorium Ukrainy, w tym Krym, który zaanektowała w 2014 r., Ługańsk, ponad 80 proc. obwodu donieckiego, ok. 75 proc. terytorium Chersońszczyzny i Zaporoża oraz niewielkie obszary obwodów charkowskiego, sumskiego, mikołajowskiego i dniepropietrowskiego.

Putin w zamian za zawieszenie broni żąda od Ukrainy całego Donbasu, w tym terytoriów, których nie kontroluje rosyjska armia. Według agencji AFP, która powołuje się na dane ISW, gdyby Kijów spełnił warunki Moskwy, Rosja bez walki zyskałaby terytorium o powierzchni ok. 2300 km2 – niemal tyle, co Luksemburg (2590 km2), najbogatszy kraj UE.

Dla Moskwy inwazja na Ukrainę trwa już dłużej niż Wielka Wojna Ojczyźniana

Wojska rosyjskie atakują Ukrainę od 22 lutego 2022 r. To dłużej niż Armia Czerwona walczyła w II wojnie światowej, znanej w Rosji jako Wielka Wojna Ojczyźniana 1941-1945.

Brytyjski wywiad ujawnił pod koniec maja, że w wojnie na Ukrainie zginęło prawie 500 tys. rosyjskich żołnierzy.

Po obchodach Dnia Zwycięstwa 9 maja w Moskwie, Putin po raz pierwszy stwierdził, że konflikt zmierza do końca. Wkrótce potem odrzucił apel ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w sprawie zakończenia wojny i podjęcia dwustronnych rozmów pokojowych.

W sprawę Ukrainy zaangażowane są także USA, ale negocjacje od wielu miesięcy nie posunęły się do przodu, ponieważ prezydent Donald Trump zajął się wojną z Iranem, którą pod koniec lutego rozpoczął Izrael, a Stany Zjednoczone do niego dołączyły. Konflikt, który według Trumpa miał trwać kilka tygodni, toczy się już ponad pół roku i nie widać perspektyw na jego zakończenie.

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