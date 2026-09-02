Putin o ukraińskich dronach i ataku w Niemczech. Jest odpowiedź

Putin, który wypowiadał się we wtorek (1 września) podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Kirgistanie, przekonywał, że rosyjskie wojska odnoszą sukcesy na polu walki.

Według niego w ostatnim czasie siły rosyjskie zajęły 270 km kw. terytorium w obwodzie donieckim, a dwa duże zgrupowania ukraińskich wojsk zostały okrążone. Agencja Reutera zaznacza, że nie była w stanie niezależnie zweryfikować tych twierdzeń.

Putin o "terrorystach" na Ukrainie i atakach dronów na Rosję

Rosyjski przywódca odrzucił możliwość prowadzenia rozmów z obecnymi władzami Ukrainy, określając je jako "terrorystów". Jednocześnie pozostawił otwartą możliwość kontaktów z przedstawicielami USA.

Putin powiedział, że Rosja jest zainteresowana merytorycznymi rozmowami, w tym z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, pod warunkiem że negocjacje przyniosą realny postęp.

Odniósł się także do ukraińskich ataków dronowych na rosyjską infrastrukturę, w tym rafinerie ropy. Przyznał, że ataki powodują szkody, ale przekonywał, że rosyjska obrona powietrzna poprawiła swoją skuteczność.

Mobilizacja i oskarżenia Niemiec ws. Lipska

Prezydent Rosji zdementował również doniesienia o możliwej mobilizacji, określając je jako "kompletny nonsens". Skrytykował ponadto Niemcy, które oskarżają Rosję o przeprowadzenie ataku dronowego na lotnisko w Lipsku. Putin uznał przedstawiane przez Berlin dowody za sfabrykowane.

Reuters ocenił, że to najbardziej szczegółowy komentarz rosyjskiego przywódcy na temat wojny od wielu tygodni.

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa od lutego 2022 r. i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej. Negocjacje pokojowe prowadzone za pośrednictwem prezydenta USA Donalda Trumpa utknęły w martwym punkcie.

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