Europoseł PiS w prestiżowym rankingu. Jako jedyny eurodeputowany z Polski

Politico, który we wtorek opublikował raport, podkreślił, że spośród 720 członków Parlamentu Europejskiego "tylko garstka będzie miała rzeczywisty wpływ na to, co wydarzy się w przyszłości".

Politico opublikował ranking najbardziej wpływowych europosłów

Wśród eurodeputowanych, którzy mają taki wpływ, znaleźli się również między innymi: przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, francuski europoseł Francois-Xavier Bellamy z Europejskiej Partii Ludowej, liderka liberałów, Francuzka Valerie Hayer oraz Dolors Montserrat z Hiszpanii.

Adam Bielan w rankingu. Jako jedyny europoseł z Polski

Serwis przypomina, że Adam Bielan objął niedawno nowe stanowisko – został przewodniczącym Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). Funkcję tę sprawowali wcześniej m.in. były premier Mateusz Morawiecki, a przed nim premier Włoch Giorgia Meloni. Adam Bielan jest też szefem delegacji PiS w Parlamencie Europejskim.

Serwis podkreśla, że Adam Bielan znalazł się w rankingu, podczas gdy relacje między Giorgią Meloni a administracją prezydenta USA Donalda Trumpa uległy ochłodzeniu. Wówczas to – jak podkreśla Politico – Adam Bielan "stał się kluczowym łącznikiem (w relacjach) z Waszyngtonem, a EKR jest oficjalnym siostrzanym ugrupowaniem Partii Republikańskiej w Europie".

"Adam Bielan kierował misjami EKR, których celem były spotkania z wysokimi rangą amerykańskimi urzędnikami i politykami, podtrzymując tym samym silne więzi łączące USA z Polską" – czytamy w uzasadnieniu portalu do rankingu.

Brukselski serwis przypomniał też, że Adam Bielan "utrzymuje bezpośredni kontakt z liderem partii PiS Jarosławem Kaczyńskim".

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