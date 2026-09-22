Europoseł PiS w prestiżowym rankingu. Jako jedyny eurodeputowany z Polski
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Opinie

Europoseł PiS w prestiżowym rankingu. Jako jedyny eurodeputowany z Polski

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Adam Bielan, europoseł PiS
Adam Bielan, europoseł PiS Źródło: PAP / Wiktor Dąbkowski
Adam Bielan, europoseł PiS, znalazł się w rankingu 17 najbardziej wpływowych posłów Parlamentu Europejskiego. Ranking opublikował portal Politico.

Politico, który we wtorek opublikował raport, podkreślił, że spośród 720 członków Parlamentu Europejskiego "tylko garstka będzie miała rzeczywisty wpływ na to, co wydarzy się w przyszłości".

Politico opublikował ranking najbardziej wpływowych europosłów

Wśród eurodeputowanych, którzy mają taki wpływ, znaleźli się również między innymi: przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, francuski europoseł Francois-Xavier Bellamy z Europejskiej Partii Ludowej, liderka liberałów, Francuzka Valerie Hayer oraz Dolors Montserrat z Hiszpanii.

Adam Bielan w rankingu. Jako jedyny europoseł z Polski

Serwis przypomina, że Adam Bielan objął niedawno nowe stanowisko – został przewodniczącym Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). Funkcję tę sprawowali wcześniej m.in. były premier Mateusz Morawiecki, a przed nim premier Włoch Giorgia Meloni. Adam Bielan jest też szefem delegacji PiS w Parlamencie Europejskim.

Serwis podkreśla, że Adam Bielan znalazł się w rankingu, podczas gdy relacje między Giorgią Meloni a administracją prezydenta USA Donalda Trumpa uległy ochłodzeniu. Wówczas to – jak podkreśla Politico – Adam Bielan "stał się kluczowym łącznikiem (w relacjach) z Waszyngtonem, a EKR jest oficjalnym siostrzanym ugrupowaniem Partii Republikańskiej w Europie".

"Adam Bielan kierował misjami EKR, których celem były spotkania z wysokimi rangą amerykańskimi urzędnikami i politykami, podtrzymując tym samym silne więzi łączące USA z Polską" – czytamy w uzasadnieniu portalu do rankingu.

Brukselski serwis przypomniał też, że Adam Bielan "utrzymuje bezpośredni kontakt z liderem partii PiS Jarosławem Kaczyńskim".

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Źródło: DoRzeczy.pl / Politico.eu
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