Bielan zastąpił Morawieckiego. "A my dopiero zaczynamy!"

Europoseł PiS Adam Bielan został nowym szefem partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Wcześniej z tego stanowiska zrezygnował Mateusz Morawiecki.

"Długoletni członek europejskiego ruchu konserwatywnego obejmuje dowodzenie Partią EKR w czasie znaczących zmian politycznych w całej Europie. Jego prezydentura będzie skoncentrowana na wzmacnianiu współpracy między partiami konserwatywnymi, rozszerzaniu politycznej rodziny EKR oraz promowaniu politycznej alternatywy opartej na suwerenności narodowej, bezpieczeństwie, konkurencyjności gospodarczej i poszanowaniu tożsamości Europy" – czytamy w komunikacie EKR.

– To wielki zaszczyt i odpowiedzialność prowadzić Partię EKR. Nasza polityczna rodzina rośnie, ponieważ coraz więcej ludzi w całej Europie chce zmiany kierunku Unii Europejskiej. Chcemy wzmocnić ruch konserwatywny, bronić suwerenności naszych narodów i budować Europę, która jest bezpieczna, konkurencyjna i pewna swojej tożsamości. Razem z naszymi partiami członkowskimi i partnerami jesteśmy gotowi wziąć większą odpowiedzialność za przyszłość Europy – powiedział Bielan po wyborze przez radę dyrektorów EKR.

Bielan nowym szefem EKR. Zastąpił Morawieckiego

We wpisie na platformie X eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości podziękował za zaufanie i zadeklarował gotowość do pracy. "Szczególne podziękowania dla moich trzech poprzedników – Giorgii Meloni, Mateusza Morawieckiego i Jana Zahradila – którzy zbudowali i wzmocnili naszą polityczną rodzinę" – podkreślił.

"EKR rośnie. Konserwatyści wygrywają. Europa się zmienia. A my dopiero zaczynamy!" – dodał Adam Bielan.

Mateusz Morawiecki zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów pod koniec lipca, po tym jak odszedł z Prawa i Sprawiedliwości.

"Partia EKR z dużym żalem przyjęła wiadomość, że przewodniczący Mateusz Morawiecki podjął decyzję o ustąpieniu ze stanowiska w celu skupienia się w większym stopniu na wyzwaniach politycznych w Polsce" – mogliśmy wówczas przeczytać w krótkim komunikacie EKR.

Czytaj też:

Kolejni prezydenci miast w Rozwoju Plus. Jeden z przeszłością w SLD Czytaj też:

Konfederacja depcze PiS po piętach. Najnowszy sondaż