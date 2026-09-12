Kolejni prezydenci miast w Rozwoju Plus. Jeden z przeszłością w SLD

– Dzisiaj kolejny piękny dzień. Do Rozwoju Plus dołącza prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz – ogłosił w sobotę za pośrednictwem nagrania umieszczonego na platformie X Mateusz Morawiecki.

– Szliśmy z różnych stron politycznych, różnymi ścieżkami, ale połączyła nas miłość do naszych małych ojczyzn i miłość do naszej wielkiej ojczyzny, do Rzeczpospolitej – powiedział były premier, a obecnie lider Rozwoju Plus.

– Dla nas najważniejszy jest samorząd, ważne są inwestycje i – co ważne – mieszkańcy i ich potrzeby – podkreślił Wójtowicz.

Dariusz Wójtowicz jest absolwentem pedagogiki specjalnej w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach. Podyplomowo ukończył studia menedżerskie (Executive MBA) i z prawa zamówień publicznych. Był pracownikiem Zakładu Oczyszczania Miasta oraz Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Działał w klubach sportowych.

Od 1998 do 2018 r. zasiadał w Radzie Miasta Mysłowice. Do 2006 r. kandydował z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2018 r. został prezydentem Mysłowic. W 2024 r. uzyskał reelekcję. Wcześniej podjął współpracę z Bezpartyjnymi Samorządowcami.

Nie tylko prezydent Mysłowic

Do stowarzyszenia Rozwój Plus dołączył również prezydent Świętochłowic Daniel Beger. "Tak, dołączam do stowarzyszenia Rozwój Plus! Dlaczego? Bo dla mnie samorząd to nie polityka – to odpowiedzialność i codzienna, ciężka praca dla Was. Dołączam do drużyny premiera Mateusza Morawieckiego, bo to sprawdzony i wiarygodny partner w budowaniu naszego miasta. To jedyny premier, który wie, gdzie jest Miasto Świętochłowice i bywał tu kilkukrotnie. Znam go ze skuteczności i walki o średnie miasta" – oświadczył.

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Daniel Beger ukończył studia z edukacji społeczno-politycznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (licencjat) oraz magisterskie studia politologiczne na Uniwersytecie Szczecińskim. Kształcił się też podyplomowo z zarządzania projektami unijnymi w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Po studiach wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie pracował w Westminster City Council. W 2006 r. wrócił do Polski.

W 2018 r. został prezydentem Świętochłowic. W 2023 r. został koordynatorem struktur ruchu Bezpartyjni Samorządowcy w województwie śląskim. Opuścił to ugrupowanie już po kilku miesiącach. W 2024 r. ponownie został wybrany na urząd prezydenta miasta.

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