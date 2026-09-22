USA pracują nad "potężną umową" z Białorusią. Trump ujawnia

W ostatnich miesiącach specjalny wysłannik Trumpa ds. Białorusi John Coale prowadził rozmowy z Alaksandrem Łukaszenką dotyczące uwolnienia więźniów oraz normalizacji relacji.

16 września władze w Mińsku wypuściły 25 osób, a w zamian USA zgodziły się na dalsze złagodzenie sankcji wobec białoruskich podmiotów. Coale zapowiedział, że podczas kolejnej wizyty w Mińsku będzie zabiegał o uwolnienie setek kolejnych więźniów.

Równolegle Waszyngton zadeklarował pomoc w odblokowaniu białoruskich aktywów zamrożonych w amerykańskich bankach. Chodzi o ponad 40 mln dolarów. Łukaszenko zabiega również o dalsze otwarcie dla Białorusi zachodnich rynków.

Trump: USA pracują nad umową na zakup potasu z Białorusi

W poniedziałek (21 września) prezydent USA Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych, że Stany Zjednoczone pracują nad "potężną umową" dotyczącą zakupu potasu z Białorusi. "Ceny będą znacznie niższe od tych, które płacimy obecnie Kanadzie, co jest bardzo dobrą wiadomością dla naszych rolników i hodowców" – dodał.

Reuters odnotowuje, że USA są w dużym stopniu uzależnione od importu potasu, a głównym dostawcą jest Kanada. Białoruś należy natomiast do największych producentów potasu na świecie. Minerał ten wpływa na odporność roślin na choroby i jakość plonów.

Nie tylko ropa. Wojna z Iranem wpływa także na ceny nawozów

Sprawa ma dodatkowy kontekst wynikający z wojny USA i Izraela z Iranem, która spowodowała ograniczenie dostaw nawozów azotowych i fosforanowych z Zatoki Perskiej, podczas gdy blokada cieśniny Ormuz winduje ceny ropy naftowej na światowych rynkach. Sytuacja przekłada się na drogie tankowanie benzyny i oleju napędowego na stacjach paliw, również w Polsce.

Rozmowy Trumpa z Łukaszenką oznaczają stopniowe odbudowywanie relacji USA-Białoruś, mimo bliskiego sojuszu Mińska z Rosją, która chciałaby wciągnąć Białoruś do wojny Władimira Putina z Ukrainą.

Czytaj też:

Łukaszenka tłumaczy Białorusinom, jak postępować z Polakami