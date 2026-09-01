CO PISZĄ NA WSCHODZIE Aleksandr Dugin krótko i zwięźle wyraził to, co Władimir Putin ma na myśli. Tylko kapitulacja Kijowa interesuje Moskwę.
Należy od razu zaznaczyć: Aleksandr Dugin, wbrew rozpowszechnionej opinii, nie jest „mózgiem Putina”. Nie jest doradcą prezydenta Rosji. Nie ma tak wielkich wpływów, jakie są mu przypisywane. Niemniej, całkowite ignorowanie jego wpływu na politykę zagraniczną Kremla również jest nieporozumieniem. Dugin to znany geopolityk, publicysta i filozof, wyznający poglądy imperialne i antyzachodnie. Już w 2014 r. nawoływał do całkowitego podboju Ukrainy. Pełnoskalowa inwazja była spełnieniem jego oczekiwań.
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