Eksperci z USA publikują scenariusz "ograniczonego ataku" na NATO
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Świat

Eksperci z USA publikują scenariusz "ograniczonego ataku" na NATO

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Rosyjski żołnierz w Ługańsku. W tle litera "Z" – symbol inwazji na Ukrainę
Rosyjski żołnierz w Ługańsku. W tle litera "Z" – symbol inwazji na Ukrainę Źródło: PAP/EPA / SERGEI ILNITSKY
Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) przedstawił hipotetyczny scenariusz ograniczonej rosyjskiej operacji przeciwko Estonii, której celem byłoby sprawdzenie gotowości NATO do obrony państwa Sojuszu.

Według opisanego wariantu operacja mogłaby rozpocząć się w Narwie, mieście położonym przy granicy z Rosją. Rosyjscy agenci znajdujący się już na terytorium Estonii mieliby przejąć kluczowe obiekty, w tym muzeum i siedzibę władz miejskich, a następnie ogłosić powstanie tzw. "Republiki Ludowej Narwy".

"Moskwa mogłaby wówczas twierdzić, że obywatele Rosji przebywający w mieście potrzebują ochrony, jednocześnie wykorzystując drony bazujące na terytorium Rosji do atakowania sił estońskich próbujących odbić okupowane obszary" – czytamy.

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W analizie zwrócono uwagę, że rosyjska FSB ogłosiła 16 września 2026 r.10-dniowy zakaz poruszania się wzdłuż i na rzece Narwie, zakaz posiadania broni palnej w okolicach Narwy po stronie rosyjskiej oraz częściową godzinę policyjną.

W scenariuszu ISW Rosja unika koncentracji dużych sił konwencjonalnych i wykorzystuje niewielkie oddziały specjalne, drony oraz działania w cyberprzestrzeni i walkę radioelektroniczną.

Bezzałogowce operujące z rosyjskiego terytorium atakują estońskie jednostki próbujące odzyskać zajęte obiekty. Szczególne znaczenie miałyby drony FPV, w tym sterowane za pomocą światłowodu, trudniejsze do zakłócenia.

ISW: Putin może chcieć przetestować art. 5 NATO

Eksperci zakładają, że jednym z głównych celów takiej operacji byłoby wywołanie kryzysu politycznego w NATO i sprawdzenie wiarygodności art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, przewidującego kolektywną obronę państw Sojuszu.

Rosja mogłaby – zdaniem ISW – próbować przedstawiać wydarzenia jako wewnętrzny konflikt w Estonii, utrudniając uzgodnienie wspólnej odpowiedzi NATO.

Analitycy zaznaczają, że pełnoskalowa rosyjska inwazja na państwo NATO pozostaje mało prawdopodobna w sytuacji, gdy Moskwa jest mocno zaangażowana w wojnę przeciwko Ukrainie. Jednocześnie ostrzegają przed mniejszymi operacjami, które miałyby pozostać poniżej poziomu uznawanego przez Rosję za wywołujący zdecydowaną reakcję Sojuszu.

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Opracował: Damian Cygan
Źródło: ERR News
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