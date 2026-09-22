Szef MSZ Siergiej Ławrow ocenił w czwartek, że "Zachód wyraźnie traci gospodarczo, zwłaszcza w ramach systemu, który sam stworzył i przez dziesięciolecia promował wśród wszystkich krajów na naszej planecie pod hasłami globalizacji, wolnej konkurencji, nienaruszalności własności, swobodnej gry sił rynkowych itd.".

Ławrow zarzuca Zachodowi "nieuczciwe praktyki"

– Wyraźnie widzimy, jak Zachód próbuje utrzymać swoją szybko słabnącą pozycję w światowej gospodarce, stosując jawnie nieuczciwe taktyki. To obiektywny proces historyczny, którego nie da się zatrzymać, ale który oczywiście może przynieść szkody, w tym konsekwencje nie tylko ekonomiczne, ale także polityczne i militarne – powiedział.

Szef rosyjskiej dyplomacji dodał, że "kraje globalnego Południa poddawane są największej presji, grozi im odcięcie finansowania i to nie tylko w kwestiach związanych z procesami politycznymi".

Szef MSZ Rosji twierdzi, że "Zachód ucieka się do różnych metod szantażu"

– W wielu innych przypadkach, w tym gdy w Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organizacjach międzynarodowych trwają procesy dyplomatyczne, gdy głosowane są rezolucje odzwierciedlające stanowisko danego kraju lub grupy krajów, Zachód, jeśli rezolucja mu się nie podoba, ucieka się do różnych metod szantażu, gróźb odcięcia finansowania lub karania w inny sposobów – mówił.

Siergiej Ławrow stwierdził, że "w ONZ i innych organizacjach międzynarodowych trwają procesy dyplomatyczne".

– Za każdym razem, gdy głosowane są rezolucje odzwierciedlające stanowisko danego kraju lub grupy krajów, Zachód, jeśli rezolucja mu się nie podoba, ucieka się do rozmaitych metod szantażu i gróźb – odcinania finansowania, karania w inny sposób. Gdyby głosowanie odbywało się uczciwie, Zachód byłby ewidentnie w absolutnej mniejszości w kluczowych kwestiach, które stanowią istotę obecnego etapu globalnego rozwoju – dodał.

Podkreślił, że "strach przed rywalizacją (jest widoczny również) w sporcie, gdzie wiele międzynarodowych federacji, na których czele nadal stoją obywatele krajów zachodnich, robi wszystko, co możliwe, aby utrzymać dyskryminację polityczną, depcząc zasady Karty Olimpijskiej".

– A potem jest jeszcze sfera kultury. Ten brutalny atak na rosyjskie domy, rosyjskie ośrodki naukowe i kulturalne. Teraz zamknęli jeden z najsłynniejszych ośrodków w Berlinie, tylko dlatego, że ktoś uznał, że można przedstawić odkrycie szczątków jako katastrofę rosyjskiego drona i że Rosja powinna zostać za to ukarana – mówił.

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