"Wyciągnęliśmy wnioski". Ławrow stawia warunki w sprawie negocjacji z Ukrainą

Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji, powiedział agencji informacyjnej „Wiesti”, że „jesteśmy gotowi do negocjacji, ale specjalna operacja wojskowa (tak Rosja nazywa wojnę na Ukrainie – red.) nie zostanie zawieszona na czas negocjacji”.

– Przeszliśmy już przez to doświadczenie i wyciągnęliśmy własne wnioski – dodał.

Zełenski chce spotkać się z Putinem. Ławrow odpowiada

Szef rosyjskiej dyplomacji, poproszony o komentarz w sprawie propozycji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, aby spotkać się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Stanach Zjednoczonych podczas szczytu G20 w Miami, odpowiedział, iż uważa, że"„Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy prezydenta Rosji, już wypowiedział się w tej sprawie". – Zaproszenie zostało do tej osoby wysłane. Jeśli chce się spotkać, niech przyjedzie – powiedział.

Siergiej Ławrow stwierdził, że"„to już ogromny gest dobrej woli z naszej strony, bo on wciąż nie cofnął dekretu zakazującego kontaktów z Władimirem Putinem i jego ekipą". – Mamy więc dużo dobrej woli, a on, jak rozumiem, ma też sporo wad – dodał.

Spotkanie Putina z Zełenskim podczas szczytu G20 w Miami?

Prezydent Ukrainy Zełenski w wywiadzie dla "Deutsche Welle" został zapytany, czy byłby skłonny pojechać do Miami na szczyt G20 i spotkać się tam z przywódcą Rosji, Władimirem Putinem.

– Tak, oczywiście. Musimy się spotkać, porozmawiać i podjąć decyzję – odpowiedział.

Wołodymyr Zełenski podkreślił przy tym, że dla niego nie są najważniejsze słowa, jakie zostaną wymienione podczas ewentualnej rozmowy z Władimirem Putinem, ale jej wynik.

– Jeśli naprawdę chce się spotkać z przywódcą Rosji, to Władimir Putin już powiedział, że może przyjechać do Moskwy – powiedział rzecznik Kremla, komentując oświadczenie Wołodymyra Zełenskiego o jego chęci spotkania się z Władimirem Putinem na marginesie szczytu G20 w Miami w USA.

Doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow przyznał w wywiadzie dla "Izwiestii", że "jeśli chodzi o możliwość podróży Władimira Putina na szczyt G20 do Miami, to ta kwestia w ogóle nie była jeszcze omawiana".

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