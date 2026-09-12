"Wyciągnęliśmy wnioski". Ławrow stawia warunki w sprawie negocjacji z Ukrainą
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Świat

"Wyciągnęliśmy wnioski". Ławrow stawia warunki w sprawie negocjacji z Ukrainą

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Siergiej Ławrow i Władimir Putin
Siergiej Ławrow i Władimir Putin Źródło: PAP / EPA/Maxim Shemetov / POOL
Siergiej Ławrow oświadczył, że Rosja pozostaje otwarta na negocjacje z Ukrainą, ale nie zawiesi wojny na czas ich trwania.

Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji, powiedział agencji informacyjnej „Wiesti”, że „jesteśmy gotowi do negocjacji, ale specjalna operacja wojskowa (tak Rosja nazywa wojnę na Ukrainie – red.) nie zostanie zawieszona na czas negocjacji”.

– Przeszliśmy już przez to doświadczenie i wyciągnęliśmy własne wnioski – dodał.

Zełenski chce spotkać się z Putinem. Ławrow odpowiada

Szef rosyjskiej dyplomacji, poproszony o komentarz w sprawie propozycji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, aby spotkać się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Stanach Zjednoczonych podczas szczytu G20 w Miami, odpowiedział, iż uważa, że"„Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy prezydenta Rosji, już wypowiedział się w tej sprawie". – Zaproszenie zostało do tej osoby wysłane. Jeśli chce się spotkać, niech przyjedzie – powiedział.

Siergiej Ławrow stwierdził, że"„to już ogromny gest dobrej woli z naszej strony, bo on wciąż nie cofnął dekretu zakazującego kontaktów z Władimirem Putinem i jego ekipą". – Mamy więc dużo dobrej woli, a on, jak rozumiem, ma też sporo wad – dodał.

Spotkanie Putina z Zełenskim podczas szczytu G20 w Miami?

Prezydent Ukrainy Zełenski w wywiadzie dla "Deutsche Welle" został zapytany, czy byłby skłonny pojechać do Miami na szczyt G20 i spotkać się tam z przywódcą Rosji, Władimirem Putinem.

– Tak, oczywiście. Musimy się spotkać, porozmawiać i podjąć decyzję – odpowiedział.

Wołodymyr Zełenski podkreślił przy tym, że dla niego nie są najważniejsze słowa, jakie zostaną wymienione podczas ewentualnej rozmowy z Władimirem Putinem, ale jej wynik.

– Jeśli naprawdę chce się spotkać z przywódcą Rosji, to Władimir Putin już powiedział, że może przyjechać do Moskwy – powiedział rzecznik Kremla, komentując oświadczenie Wołodymyra Zełenskiego o jego chęci spotkania się z Władimirem Putinem na marginesie szczytu G20 w Miami w USA.

Doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow przyznał w wywiadzie dla "Izwiestii", że "jeśli chodzi o możliwość podróży Władimira Putina na szczyt G20 do Miami, to ta kwestia w ogóle nie była jeszcze omawiana".

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Źródło: DoRzeczy.pl / interfax.ru
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