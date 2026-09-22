Wybory w Krakowie. Gadowski: Demokracja sterowana

W najbliższą niedzielę, 27 września, w Krakowie odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. I już w kampanii, która dosyć niemrawo toczy się w Krakowie, zauważyłem kilka tendencji, o których chcę Państwu powiedzieć, żeby niejako ostrzec, co może się dziać, kiedy w innych miastach będą odbywały się podobne wybory. Po pierwsze, w Krakowie nie zarejestrowano kilku kandydatów, w tym m.in. kandydata Konfederacji panów Bosaka i Mentzena, pana Dariusza Bocheńczaka, ponieważ nie zebrał wystarczającej liczby ważnych podpisów.

Nie zarejestrowano również pana Mariana Banasia, byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, i wobec obu panów prokuratura rozpoczęła postępowanie sprawdzające pod kątem dostarczenia fałszywych podpisów. Oczywiście panowie sami nie są temu winni, winne są ich komitety wyborcze, winni są ich pełnomocnicy. Niemniej najprawdopodobniej doszło do fałszowania podpisów.