Putin miał powiedzieć: "Powieszą mnie". Co szykuje Rosja?

Prezydent Rosji Władimir Putin obawia się o swoje bezpieczeństwo, jeśli wojna zakończy się bez osiągnięcia choćby najmniejszego celu, jakim jest zdobycie całego Donbasu – podaje "The Economist".

Według źródeł z otoczenia rosyjskiego przywódcy Putin miał w pewnym momencie powiedzieć swoim współpracownikom: "Powieszą mnie". Kontekst tej wypowiedzi, jak również inne szczegóły rozmowy, nie zostały podane.

Brytyjski magazyn zwraca uwagę, że w Rosji rośnie niezadowolenie z prowadzonej przez Kreml wojny. Jeszcze bardziej pesymistyczne mają być nastroje wśród przedstawicieli rosyjskich elit.

Jeden z rozmówców "The Economist" ocenił, że problemem jest nie tylko stan gospodarki czy brak sukcesów militarnych, lecz także niemal pięć lat działań wojennych, które – niezależnie od ostatecznego wyniku – pochłonęły ogromne zasoby.

Wojna na Ukrainie. Putin musi eskalować, żeby zachować władzę?

Jednocześnie rosyjskie władze nie mogą, zdaniem rozmówców gazety, pozostawić konfliktu w obecnym stanie. Przedłużająca się wojna powoduje bowiem dalsze zużywanie zasobów gospodarczych i kapitału politycznego.

Gazeta wskazuje, że Putin nadal dysponuje środkami gospodarczymi i aparatem represji pozwalającymi mu utrzymywać się u władzy i kontynuować wojnę. Autorzy podkreślają jednak, że rosyjski przywódca może być skłonny do eskalacji, aby uniknąć sytuacji, w której musiałby przyznać się do słabości lub porażki.

Wśród możliwych negatywnych scenariuszy tygodnik wymienia m.in. nasilenie rosyjskiej wojny hybrydowej i działań dywersyjnych wymierzonych w państwa wspierające Ukrainę.

Według przywoływanych przez "The Economist" ocen zachodnich służb Rosja może również zwiększyć skalę ataków na Ukrainę. Źródła publikacji twierdzą, że Putin planuje wysłać na front kolejne 300-400 tys. osób bez konieczności ogłaszania nowej mobilizacji.

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