Abp Szewczuk dziękuje przewodniczącemu KEP za wsparcie dla Ukrainy

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Arcybiskup Większy Światosław Szewczuk przesłał list do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Tadeusza Wojdy SAC, w którym ukraińscy biskupi greckokatoliccy dziękują Kościołowi w Polsce za modlitewne wsparcie, zrozumienie i hojność dla Ukrainy.

"Pragniemy szczególnie podziękować Kościołowi katolickiemu i narodowi polskiemu za modlitewne wsparcie, zrozumienie i hojność w tym czasie trwającego kryzysu. Wyrażamy naszą głęboką wdzięczność w imieniu osób przesiedlonych w wyniku wojny, które znalazły schronienie na polskiej ziemi” – napisali biskupi w liście.

Biskupi dziękują Polsce

Ukraińscy biskupi greckokatoliccy dziękują szczególnie Konferencji Episkopatu Polski "za jej apel do narodu w sprawie Ukraińców, wzywający do wsparcia Ukrainy w czasie, gdy jej infrastruktura energetyczna była systematycznie atakowana”.

List podpisany przez Arcybiskupa Większego Światosława Szewczuka został przyjęty przez biskupów podczas Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, który odbywał się w dniach 1-10 lipca 2026 roku w Sanktuarium Maryjnym w Zarwanicy.

Biskupi przypominają w nim również, że w dniach poprzedzających Synod, Ukraiński Kościół Greckokatolicki obchodził 25. rocznicę historycznej pielgrzymki papieża Jana Pawła II na Ukrainę. "Jako apostoł ukraińsko-polskiego pojednania i przyjaźni zachęcał nas, abyśmy nie pozostawali zniewoleni ranami przeszłości, lecz w duchu Ewangelii ofiarowali sobie nawzajem przebaczenie” – czytamy w liście.

"Jako pasterze musimy przeciwstawiać się głosom wzajemnych oskarżeń i nieufności, które pojawiły się w ostatnich miesiącach, oraz ukazywać nasze braterskie zaangażowanie w budowanie na dziedzictwie pojednania, które przed 25 laty nakreślił św. Jan Paweł II” – napisali biskupi.

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