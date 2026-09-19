Prezydent Łotwy wyklucza inwazję Rosji na państwa bałtyckie

Prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs udzielił wywiadu brytyjskiemu dziennikowi "The Guardian". Powiedział między innymi, że obrona powietrzna państw zachodnich miałaby poważne problemy, gdyby Rosja naprawdę zdecydowała się na wystrzelenie rakiet.

Rinkeviczs ostrzega: Trudno byłoby sobie poradzić

– Bądźmy szczerzy. Obrona powietrzna, obrona przed dronami i obrona antybalistyczna mają poważne problemy. Ma je Ukraina, ma je cała Europa i NATO – powiedział Rinkeviczs. Jego zdaniem, gdyby Rosja zdecydowała się wystrzelić kilka rakiet na terytorium Europy, "dla wielu krajów stanowiłoby to dziś poważne wyzwanie, z którym trudno byłoby sobie poradzić".

Pytany o opóźnienia w dostawach amerykańskich systemów Patriot i problemy z ich produkcją, łotewski prezydent przypomniał, że rozmowy o licencjonowaniu ich produkcji w Europie i Ukrainie trwają, ale to wszystko trwa. – Mamy pewne zdolności w Europie, ale spójrzmy prawdzie w oczy: Patriot to wciąż jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy system do walki z tym zagrożeniem – zaznaczy.

Łotewski prezydent wyklucza inwazję Rosji na państwa bałtyckie

Rinkeviczs został również zapytany o narrację premiera Donalda Tuska, który opowiadał w Sejmie, że Rosja może w najbliższych miesiącach przeprowadzić ataki dronowe lub rakietowe na kraje wspierające Kijów, by przetestować artykuł 5. Traktatu o NATO.

Prezydent Łotwy wykluczył konwencjonalną inwazję wojskową na państwa bałtyckie, ale jego zdaniem niebezpieczeństwo działań hybrydowych wzorsło. — Powinniśmy być bardzo czujni, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju inne możliwości — wyraził swoją ocenę, wymieniając zagrożenia takie, jak akty sabotażu, cyberataki oraz incydenty z udziałem dronów i rakiet.

Rinkeviczs powiedział także kilka słów o wyborach do niższej izby rosyjskiego parlamentu, Dumy Państwowej, które odbywają się od piątku do niedzieli. Zdaniem polityka jest prawdopodobne, że po ich zakończeniu Moskwa przeprowadzi mobilizację, by zimą "naciskać" w Ukrainie i robić wszystko, co możliwe, by zniechęcić zachodnie państwa do dalszego pomagania Zełenskiemu.

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