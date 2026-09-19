"Piekielne sankcje" na Rosję. Jest decyzja Trumpa

"W piątek 18 września 2026 r. prezydent podpisał ustawę HR 5334 – ustawę Lindsey'a O. Grahama o sankcjach wobec Rosji i Iranu z 2026 r., która potwierdza i rozszerza ustawowe sankcje, obowiązki i zakazy wobec Rosji oraz przedłuża istniejące sankcje wobec Iranu” – czytamy na stronie internetowej Białego Domu.

Ustawa, określana również pakietem "piekielnych sankcji" wobec Rosji, zakłada nałożenie nowych sankcji na rosyjskich przedstawicieli władz, sektor energetyczny oraz tzw. flotę cieni wykorzystywaną do omijania ograniczeń dotyczących eksportu ropy naftowej.

Projekt przedłuża także obowiązywanie części sankcji wobec Iranu, o co zabiegała administracja prezydenta Donalda Trumpa.

Jednym z najważniejszych elementów ustawy jest przyznanie prezydentowi USA uprawnień do nakładania wysokich ceł (do 100 proc.) na państwa będące znaczącymi odbiorcami rosyjskiej ropy i gazu.

Rozwiązanie to ma zwiększyć presję gospodarczą na Moskwę poprzez utrudnienie finansowania rosyjskiej machiny wojennej z dochodów z eksportu surowców energetycznych.

Rosja szykuje ataki na państwa NATO

Premier Donald Tusk wziął w czwartek udział w spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z premierem Irlandii. Podczas konferencji prasowej w stolicy Słowacji został zapytany przez dziennikarzy o zagrożenia związane z działaniami Rosji.

Szef polskiego rządu ujawnił, że w ostatnich godzinach otrzymał informacje bezpośrednio od dyrektora CIA. – Otrzymałem w ostatnich godzinach dość precyzyjny raport bezpośrednio od szefa CIA dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach – powiedział Tusk.

Premier nie przedstawił szczegółów raportu. Zaznaczył jednak, że Polska oraz pozostałe państwa europejskie powinny przygotowywać się na różne scenariusze, nie tylko dotyczące przebiegu wojny na Ukrainie. – Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance UE – mówił.

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