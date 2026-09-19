O masowym szaleństwie

PIECZEŃ RZYMSKA Zazwyczaj w ten właśnie sposób opisujemy to, co dzieje się z ludźmi w Korei Północnej, u Ruskich czy w islamskich satrapiach.
Ponurą sytuację tłumaczymy sobie zazwyczaj efektywnością działań propagandy i terrorem krwawych, zideologizowanych reżimów.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.