O masowym szaleństwie
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Opinie
  • Piotr KowalczukAutor:Piotr Kowalczuk

O masowym szaleństwie

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Osama bin Laden
Osama bin Laden Źródło: PAP/EPA / STR
PIECZEŃ RZYMSKA Zazwyczaj w ten właśnie sposób opisujemy to, co dzieje się z ludźmi w Korei Północnej, u Ruskich czy w islamskich satrapiach.

Ponurą sytuację tłumaczymy sobie zazwyczaj efektywnością działań propagandy i terrorem krwawych, zideologizowanych reżimów.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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