O masowym szaleństwie

PIECZEŃ RZYMSKA Zazwyczaj w ten właśnie sposób opisujemy to, co dzieje się z ludźmi w Korei Północnej, u Ruskich czy w islamskich satrapiach.

Ponurą sytuację tłumaczymy sobie zazwyczaj efektywnością działań propagandy i terrorem krwawych, zideologizowanych reżimów.