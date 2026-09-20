Ograniczenie kompetencji prezydenta? Żółta kartka dla rządu

Dyskusja o zakresie uprawnień prezydenta powraca wraz z kolejnymi sporami między rządem a Pałacem Prezydenckim. Jednym z głównych punktów zapalnych jest prawo głowy państwa do wetowania ustaw przyjmowanych przez parlament.

Pracownia Unites Surves zapytała na zlecenie Wirtualnej Polski Polaków o to, czy ich zdaniem należy zmienić Konstytucję i ograniczyć prawo weta prezydenta RP. Największa grupa ankietowanych – 32 proc. – zdecydowanie sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu. Kolejne 17,6 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie". Oznacza to, że łącznie 49,6 proc. badanych nie chce ograniczenia prezydenckiego weta.

Po drugiej stronie znalazło się 38,2 proc. respondentów. 25,7 proc. zdecydowanie popiera zmianę Konstytucji, natomiast 12,5 proc. jest "raczej" za.

12,2 proc. nie potrafiło zająć stanowiska.

Ogromne różnice między elektoratami

Znacznie większe różnice pojawiają się po uwzględnieniu preferencji politycznych respondentów. Wśród wyborców koalicji rządzącej 79 proc. opowiada się za ograniczeniem prezydenckiego weta. Aż 56 proc. zdecydowanie popiera takie rozwiązanie. Przeciwko zmianie jest 18 proc. tej grupy.

Odwrotnie wyglądają wyniki wśród wyborców ugrupowań opozycyjnych uwzględnionych w badaniu. 71 proc. z nich nie chce ograniczenia uprawnień prezydenta, przy czym 57 proc. jest temu zdecydowanie przeciwnych. Zmianę popiera 18 proc.

Wśród sympatyków Konfederacji 66 proc. sprzeciwia się ograniczeniu prawa weta, a 21 proc. jest za.

Sondaż pokazuje więc, że stanowisko w sprawie konstytucyjnych kompetencji prezydenta jest silnie związane z politycznymi sympatiami badanych.

Nawrocki zawetował już ponad 40 ustaw

Dotychczas prezydent Nawrocki zawetował 41 ustaw.

Ministerstwo Finansów na prośbę "Rzeczpospolitej" oszacowało skutki sześciu wet dla budżetu państwa w 2026 roku na łącznie 8,04 mld zł niższych wpływów. Największą pozycją w tym zestawieniu był podatek od nadzwyczajnych zysków związanych z paliwami. Według szacunków resortu jego niewprowadzenie oznaczało około 3,8 mld zł mniej dochodów.

Prezydent odrzucił jednak przedstawianie wet jako kosztu dla państwa. – To kłamstwo i czysta manipulacja. Weta nic nie kosztują. Weta chronią Polaków przed kolejnymi podatkami, opłatami i sięganiem do ich kieszeni. Nie zgadzam się z filozofią 'brakuje pieniędzy, więc zabierzmy więcej Polakom' – odpowiadał Nawrocki na wyliczenia dotyczące finansowych skutków jego decyzji.

Niemal połowa przeciwko zmianie Konstytucji

Zmiana samego prawa weta wymagałaby ingerencji w Konstytucję. Obecnie prezydent może odmówić podpisania ustawy i skierować ją do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzebna jest większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Sondaż United Surveys by IBRiS pokazuje, że ograniczenie tego uprawnienia nie ma obecnie poparcia większości badanych. Przeciw zmianie opowiada się 49,6 proc., za – 38,2 proc., a 12,2 proc. nie ma zdania.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 4–6 września 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Zastosowano metodę mieszaną CAWI/CATI. Maksymalny błąd oszacowania wynosi 3 pkt proc. przy poziomie ufności 0,95.

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