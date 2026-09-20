Fatalne notowania Tuska. Ponad połowa Polaków ocenia go źle

Z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że premier zebrał 54,3 proc. ocen negatywnych. Pozytywnie jego pracę ocenia 37,4 proc. respondentów. W badaniu respondentom zadano pytanie: "Jak ocenia Pan/i Donalda Tuska jako szefa rządu?".

Największa grupa ankietowanych – 30,7 proc. – odpowiedziała "zdecydowanie źle". Kolejne 23,6 proc. wybrało odpowiedź "raczej źle". Łącznie negatywną ocenę Donaldowi Tuskowi wystawiło więc 54,3 proc. badanych.

Pozytywne opinie stanowią 37,4 proc. odpowiedzi. 25,2 proc. ankietowanych ocenia premiera "raczej dobrze", natomiast 12,2 proc. – "zdecydowanie dobrze". Pozostałe 8,3 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie ocenić pracy szefa rządu.

Wyborcy koalicji zdecydowanie za Tuskiem

Zupełnie inaczej wyniki wyglądają po podziale respondentów według ich preferencji politycznych. Wśród zwolenników obozu rządzącego 85 proc. pozytywnie ocenia Donalda Tuska jako premiera. 40 proc. wystawiło mu ocenę "zdecydowanie dobrą", a 45 proc. – "raczej dobrą".

Negatywnie o pracy Tuska wypowiada się w tej grupie 8 proc. badanych. Wszyscy wybrali odpowiedź "raczej źle" – żaden z respondentów popierających obóz rządzący nie wskazał wariantu "zdecydowanie źle". 7 proc. nie miało zdania.

Po przeciwnej stronie politycznego podziału wyniki są niemal lustrzanym odbiciem. W grupie wyborców ugrupowań opozycyjnych uwzględnionych w badaniu – PiS, Razem oraz obu Konfederacji – 80 proc. negatywnie ocenia Donalda Tuska. 52 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle", a kolejne 28 proc. – "raczej źle".

Pozytywną opinię o premierze ma w tej grupie 12 proc. respondentów. Wszyscy odpowiedzieli "raczej dobrze". 8 proc. nie potrafiło dokonać oceny.

Osobno przedstawiono wyniki dotyczące wyborców Konfederacji. W tej grupie 67 proc. badanych negatywnie ocenia premiera. Połowa respondentów – 50 proc. – wskazała odpowiedź "zdecydowanie źle", a 17 proc. "raczej źle". Pozytywnie Tuska ocenia 18 proc. wyborców Konfederacji. Wszyscy wybrali odpowiedź "raczej dobrze". 15 proc. nie miało zdania.

Badanie United Surveys by IBRiS zostało przeprowadzone na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 4–6 września 2026 roku metodą mieszaną CAWI/CATI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

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