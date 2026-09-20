Możdżonek: Ukraina powstała po rozpadzie ZSRR. Żukowska pyta, kogo zgwałcił Chrobry

"Po cholerę Chrobry jechał do Kijowa? Co było w tym Kijowie? Czyją córkę i dlaczego zgwałcił?" – wypaliła w mediach społecznościowych posłanka Lewicy w dyskusji wywołanej słowami Timothy’ego Snydera o Polsce i Ukrainie.

Snyder o Polsce i Ukrainie

Punktem wyjścia do dyskusji był fragment rozmowy Doroty Wysockiej-Schnepf z amerykańskim historykiem Timothy’m Snyderem w TVP Info. Prowadząca pytała historyka o rosyjskie działania i możliwość, że część Polaków pod ich wpływem zacznie opowiadać się za zaprzestaniem pomocy Ukrainie. Snyder odwołał się do polskich doświadczeń historycznych. Stwierdził, że Polacy powinni rozumieć, iż "bez państwowości ukraińskiej nie będzie państwowości polskiej".

Snyder mówił też o możliwych konsekwencjach ewentualnego zniszczenia Ukrainy przez Rosję. – Jeżeli Polacy pozwolą na zniszczenie Ukrainy tylko i wyłącznie dlatego, że boją się Rosji, to w takim scenariuszu mogą być bardzo poważne ataki na Polskę – stwierdził historyk.

Możdżonek odpowiada. Do dyskusji wchodzi Żukowska

Wpis TVP Info udostępnił Marcin Możdżonek, odnosząc się do historii obu państw. "Polska jako zorganizowane państwo powstała w 966 roku. Po 1025 latach i rozpadzie ZSRR powstała Ukraina" – napisał polityk Konfederacji.

Na ten komentarz zareagowała Anna Maria Żukowska z Lewicy. Posłanka sięgnęła do wydarzeń sprzed ponad tysiąca lat i wyprawy Bolesława Chrobrego na Kijów. "Pytanie po cholerę Chrobry jechał do Kijowa. Co było w tym Kijowie? Czyją córkę i dlaczego zgwałcił?" – odpowiedziała Możdżonkowi. Żukowska nawiązała w ten sposób do wyprawy kijowskiej z 1018 roku i Przedsławy, córki Włodzimierza Wielkiego i siostry Jarosława Mądrego. Kwestia tego, co stało się wówczas z księżniczką, pozostaje jednak przedmiotem różnych interpretacji historyków.

Czy Chrobry zgwałcił Przedsławę? Historycy nie są zgodni

Według najbardziej znanych źródeł, wyprawa kijowska z 1018 roku miała przede wszystkim pomóc Świętopełkowi, zięciowi Bolesława Chrobrego, odzyskać tron w Kijowie, ówczesnej stolicy Rusi Kijowskiej, z rąk Jarosława Mądrego. Z wyprawą związany jest wątek Przedsławy. Źródła wskazują, że po zajęciu Kijowa znalazła się ona w rękach Chrobrego, a następnie została zabrana na ziemie polskie.

To, co dokładnie stało się z Przedsławą, jest przedmiotem różnych interpretacji. Część historyków przyjmuje, że Chrobry wziął księżniczkę przemocą. Podstawą takich interpretacji są przede wszystkim średniowieczne przekazy niemieckiego biskupa i kronikarza Thietmara oraz późniejszego o około sto lat Galla Anonima.

Inni badacze podchodzą do wersji o gwałcie ostrożniej. Historyk Jerzy Strzelczyk uważał, że przedstawiona przez Galla Anonima opowieść o zgwałceniu Przedsławy w ramach zemsty na Jarosławie „nie zasługuje na wiarę i stanowi wypaczenie wydarzeń”. Dopuszczał natomiast możliwość, że Przedsława pozostawała z Chrobrym w związku o charakterze konkubinatu. Jeszcze inna interpretacja zakłada, że księżniczka była przede wszystkim zakładniczką. Chrobry próbował w tym czasie odzyskać własną córkę – żonę Świętopełka, znajdującą się w rękach Jarosława – i proponował wymianę kobiet z rodziny Jarosława za swoją córkę.

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