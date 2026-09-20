Nawrocki zmienia plan. Dojdzie do rozmowy z Erdoganem

Do spotkania obu prezydentów ma dojść przy okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Karol Nawrocki i Recep Tayyip Erdogan będę rozmawiać o bezpieczeństwie – informuje portal Interia.pl.

Temat bezpieczeństwa ma zdominować również rozmowy z liderami Litwy, Łotwy i Estonii. Karol Nawrocki planuje ponadto odbyć spotkanie z z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem oraz przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Chalilurem Rahmanem. Ma również dojść do rozmowy z przewodniczącym Unii Afrykańskiej.

Para prezydencka w USA. Nawrocki wystąpi w ONZ

Karol Nawrocki wraz z małżonką rozpoczęli wizytę w Stanach Zjednoczonych, która związana jest z udziałem prezydenta w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

W programie wizyty znalazły się m.in. spotkania z nowojorską Polonią oraz przedstawicielami polskiego i amerykańskiego biznesu. Prezydent ma również odbyć rozmowy z przywódcami innych państw w ramach ONZ, w tym z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.

Para prezydencka wróci do Polski w środę (23 września).

Trump: Nawrocki ma to pod kontrolą

W piątek (18 września) prezydent USA Donald Trump powiedział podczas konferencji prasowej w Białym Domu, że Polska "ma świetnego prezydenta, który jest wielkim fanem Trumpa".

– Był na 12. miejscu, ja go poparłem, a teraz jest prezydentem i wykonuje fantastyczną pracę. I ma to pod kontrolą – stwierdził prezydent USA, pytany o obawy polskich przywódców o możliwe ataki hybrydowe Rosji na sojuszników Ukrainy, w tym Polskę.

Premier Donald Tusk ostrzegł w czwartek (17 września) w Sejmie, że w najbliższych tygodniach i miesiącach działania Rosji mogą obejmować także uderzenia dronami i rakietami w państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.

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