Prezydent Nawrocki odznaczy legendę polskiego boksu w USA

Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych odznaczy Zbigniewa "Ziggy'ego" Rozalskiego – ustalił "Super Express". Polski biznesmen od lat mieszkający w USA był związany z karierami Andrzeja Gołoty i Tomasza Adamka. Do uroczystości dojdzie podczas niedzielnego spotkania prezydenta z amerykańską Polonią w Nowym Jorku.

Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę, 20 września, prezydent wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką spotka się z przedstawicielami amerykańskiej Polonii.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 16 czasu miejscowego w Christ the King High School w Nowym Jorku. Oficjalny program Kancelarii Prezydenta przewiduje wówczas wystąpienie głowy państwa oraz uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych.

Jak ustalił "Super Express", jednym z uhonorowanych będzie Zbigniew "Ziggy" Rozalski, jedna z najbardziej znanych postaci polonijnego środowiska bokserskiego w Stanach Zjednoczonych.

Ziggy Rozalski zostanie odznaczony przez prezydenta

Rozalski przez lata był związany z karierami dwóch czołowych polskich pięściarzy zawodowych – Andrzeja Gołoty i Tomasza Adamka. W mediach przedstawiany był jako promotor i doradca zawodników. Sam wspominał również o swoim udziale w negocjacjach dotyczących ważnych walk Polaków w Stanach Zjednoczonych.

Poza działalnością związaną z boksem Rozalski odniósł sukces jako przedsiębiorca. Działał m.in. w branży motoryzacyjnej i nieruchomościach, stając się jednocześnie jedną z rozpoznawalnych postaci polonijnego środowiska sportowego.

Nawrockiego i Rozalskiego łączy boks

Spotkanie będzie miało dodatkowy sportowy kontekst. Karol Nawrocki sam przez kilka lat trenował boks. W latach 2000-2004 reprezentował RKS Stoczniowiec. W 2004 roku zajął pierwsze miejsce w Strefowym Turnieju pięściarskim o Puchar Polski dla juniorów w kategorii do 91 kg.

Jednym z jego trenerów był wujek Waldemar Nawrocki. Henryk Rychłowski, który również trenował przyszłego prezydenta, wspominał po latach, że Nawrocki chętnie ćwiczył i miał potencjał pięściarski.

Nawrocki z wizytą w Stanach Zjednoczonych

Wizyta Karola Nawrockiego w USA rozpoczęła się 19 września. W niedzielę, przed spotkaniem z Polonią, prezydent i pierwsza dama wezmą udział we mszy w kościele św. Stanisława Kostki.

Na poniedziałek zaplanowano m.in. udział prezydenta w Polish-American Economic Summit. Jednym z głównych punktów wizyty będzie udział Karola Nawrockiego w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych potrwa do 23 września.

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