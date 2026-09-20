Można kupić prywatną rozmowę z Nawrockim? "Pakiet Platinum" kosztuje fortunę

Chodzi o imprezę ­Polish-American Economic Summit organizowaną przez Fundację Centrum Strategii Rozwojowych, która jest zaplanowana po Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku.

Impreza jest sponsorowana. Jak twierdzi Onet, w zależności od uiszczonej kwoty można będzie korzystać z szeregu przewidzianych możliwości.

Pakiety Platinum, Gold, Silver

Największe emocje budzie tzw. Pakiet Platinum, który ma ponoć obejmować rozmowę jeden na jeden z Karolem Nawrockim. Pakiet Gold kosztuje – według Onetu – 50 tys. dolarów i zawiera spotkanie z prezydentem w bardzo małym gronie. Oprócz tego jest jeszcze Pakiet Silver (25 tys. dolarów), który obejmuje szerszą strefa VIP.

Portal przekonuje, że dotarł do mailu Karola Rabendy, ministra w Kancelarii Prezydenta, który zapraszał duże firmy na udział w wydarzeniu.

– Jeśli nie zapłacisz, możesz oczywiście być gościem wydarzenia, bo przecież Kancelaria Prezydenta cię zaprosiła, ale na Karola Nawrockiego popatrzysz sobie, stojąc gdzieś w tłumie, chyba że będziesz miał dużo szczęścia i determinacji, by dotrzeć do niego innymi kanałami. Z pakietem będziesz miał rozmowę z prezydentem na takim poziomie, za jaki zapłaciłeś – mówi rozmówca Onetu.

Para prezydencka w USA. Nawrocki wystąpi w ONZ

Karol Nawrocki wraz z małżonką rozpoczęli w sobotę wizytę w Stanach Zjednoczonych, która związana jest z udziałem prezydenta w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

W programie wizyty znalazły się m.in. spotkania z nowojorską Polonią oraz przedstawicielami polskiego i amerykańskiego biznesu. Prezydent ma również odbyć rozmowy z przywódcami innych państw w ramach ONZ, w tym z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.

Para prezydencka wróci do Polski w środę (23 września).

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